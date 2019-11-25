В МВФ оценили работу миссии в Украине
Миссия МВФ во время визита в Киев на прошлой неделе добилась значительного прогресса в обсуждении новой программы с Украиной. Об этом говорится в заявлении главы миссии Рона ван Рудена в понедельник, 25 ноября.
Как отмечается, сотрудники МВФ провели конструктивные и продуктивные дискуссии с украинскими властями и дали им высокую оценку за значительный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении разумной экономической политики.
"Миссия добилась значительного дальнейшего прогресса в обсуждении политики и реформ, которые могут лежать в основе новой программы, поддерживаемой МВФ, включая денежно-кредитную, фискальную и финансовую политику, а также реформ, направленных на улучшение деловой среды, укрепление верховенства закона и ускорение экономического роста", - отметил ван Руден.
В заявлении также говорится, что переговоры продолжаться в ближайшие недели.
Ранее Нацбанк озвучил сценарий получения новых кредитов МВФ. В центробанке отметили, что новое соглашение может быть подписано до конца года.
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