В МВФ оценили работу миссии в Украине

Миссия МВФ посетила Киев на прошлой неделе. Ее руководитель отметил прогресс в переговорах с властями Украины.

Миссия МВФ во время визита в Киев на прошлой неделе добилась значительного прогресса в обсуждении новой программы с Украиной. Об этом говорится в заявлении главы миссии Рона ван Рудена в понедельник, 25 ноября.

Как отмечается, сотрудники МВФ провели конструктивные и продуктивные дискуссии с украинскими властями и дали им высокую оценку за значительный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении разумной экономической политики.

"Миссия добилась значительного дальнейшего прогресса в обсуждении политики и реформ, которые могут лежать в основе новой программы, поддерживаемой МВФ, включая денежно-кредитную, фискальную и финансовую политику, а также реформ, направленных на улучшение деловой среды, укрепление верховенства закона и ускорение экономического роста", - отметил ван Руден.

В заявлении также говорится, что переговоры продолжаться в ближайшие недели.

Ранее Нацбанк озвучил сценарий получения новых кредитов МВФ. В центробанке отметили, что новое соглашение может быть подписано до конца года.

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