В Генштабе озвучили отношение военных к разведению на Донбассе

Хомчак заявил, что в армии преимущественно положительно относятся к разведению, а также заявил, что не делал бы такого ажиотажа вокруг разведения, так как это решение было принято еще годы назад.

Начальник Генштаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что в армии преимущественно положительно воспринимают разведение войск на линии разграничения на Донбассе. Об этом он сказал в интервью Укринформу в понедельник, 25 ноября.

По словам Хомчака, в 2016 году в качестве руководителя АТО он выполнял договоренности по разведению войск на участках Петровское и Золотое. Два года те два участка были "нейтральные", на третий год они снова были заняты войсками. Это не было стратегическое решение ни Генерального штаба, ни командующего операцией, говорит Хомчак, а инициатива отдельных подразделений. Генерал отмечает, что не приветствует такую инициативу.

Начальник Генштаба утверждает, что сейчас в армии инициатива разведения "в значительном большинстве - воспринимается нормально".

"Потому что в значительном большинстве армия - это те военные люди, которые понимают, что если кто-то принимает решение - значит, у него есть для этого повод и основания. Относительно решения о разведении... Во-первых, это решение принято уже годы назад. Во-вторых, это решение показывает не столько военных, сколько способность военно-политического руководства выполнять принятые обязательства... Поэтому я сегодня не делал бы слишком большого ажиотажа относительно разведению. Некоторые откровенно манипулируют военными терминами. К сожалению, те, кто хотят раскачивать ситуацию в государстве, они кричат, что отвод - это сдача позиций, предательство... При этом кричат те, которые пять с лишним лет войны бьют себя в грудь, что они ветераны, они воевали. Популизм таких "ветеранов" отнюдь не сплачивает общество", - сказал Хомчак.

Напомним, 11 ноября в штабе ООС заявили о завершении разведения сил в Петровском. В "ДНР" также сообщили о завершении отвода в этом районе. 13 ноября началось разминирование, на которое отведено 25 суток.

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