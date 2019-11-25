Ни одной "скорой" старше 6 лет – Зеленский о планах МОЗ на 2020 год

Президент рассказал о грядущем улучшении системы скорой медицинской помощи в Украине.

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Президент Владимир Зеленский в новом видеоролике для блога “Відверто з Президентом“ рассказал о планах правительства по увеличению количества пунктов скорой медицинской помощи в Украине и обновлению парка “скорых“.

По словам главы государства, сейчас в стране в целом хватает автомобилей скорой медицинской помощи, которые и закупались за бюджетные деньги, и поставлялись в рамках международных программ помощи. Однако проблемой является недостаточное количество самих станций скорой помощи.

Сейчас мы поставили задачу, чтобы МОЗ подготовил в городах и поселках большое количество пунктов скорой помощи. Строительство нужно начать уже весной, - рассказал Зеленский.

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При этом президент пообещал, что парк автомобилей скорой помощи будут обновлять. По его словам, по итогам этого года будет закуплено 500 новых автомобилей скорой помощи. А по итогам следующего года стоит задача полностью закончить обновление парка скорых так, чтобы не использовать машины, которым больше 6 лет.

Напомним, Зеленский рассказал о важности предстоящего саммита в нормандском формате. По его словам, пришло время заканчивать войну.

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