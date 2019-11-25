В сети показали заброшенные могилы "ихтамнетов" под Славянском
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В сети опубликовали свежие фото заброшенных захоронений безымянных боевиков “ДНР“ на кладбище под Славянском Донецкой области. За могилами, появившимися здесь летом 2014 года, никто не ухаживает, написал в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан “Штирлиц“, опубликовавший фото захоронений.
Судя по состоянию могил на фото, за все эти годы их так никто и не навещал и не предпринимал попытки установить, кто там похоронен.
Кладбище в населенном пункте Черевковка, Славянск... Неизвестные жертвы войны, а обычными словами “ихтамнет и не было“. Интересно, ищут ли их родные, – написал Штефан.
Напомним, на Донбассе убит командир “ЛНР“. Его избили до смерти свои, чтобы скрыть хищения в так называемой “народной милиции“.
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а вот куча дешевого безголового пушечного мяса путинского, которое из россии тоже толпами снаряжали мстить за съеденных снегирей просто стала безымянными захорошениями
сколько россиян погибло на Донбассе, воюя против Украины в этой путинской войне?