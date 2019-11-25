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В сети показали заброшенные могилы "ихтамнетов" под Славянском

Комментариев: 3
Местным жителям эти захоронения оказались явно ненужными.
Так выглядят могилы в ноябре 2019 года
Так выглядят могилы в ноябре 2019 года
https://t.me/a_shtirlitz/2936?single

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В сети опубликовали свежие фото заброшенных захоронений безымянных боевиков “ДНР“ на кладбище под Славянском Донецкой области. За могилами, появившимися здесь летом 2014 года, никто не ухаживает, написал в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан “Штирлиц“, опубликовавший фото захоронений.

Судя по состоянию могил на фото, за все эти годы их так никто и не навещал и не предпринимал попытки установить, кто там похоронен.

Кладбище в населенном пункте Черевковка, Славянск... Неизвестные жертвы войны, а обычными словами “ихтамнет и не было“. Интересно, ищут ли их родные, – написал Штефан.

Так могилы выглядели в феврале 2015 года
Так могилы выглядели в феврале 2015 года
https://t.me/a_shtirlitz/2936?single

Напомним, на Донбассе убит командир “ЛНР“. Его избили до смерти свои, чтобы скрыть хищения в так называемой “народной милиции“.

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Теги: Донбасс, Славянск, боевики днр, могилы, захоронения, ИхТамНет
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Комментариев (5)
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zennon    25.11.2019, 19:59
Оценка:  0
zennon
Неизвестный мужчина 50-60 лет, ну да самый возраст для войны , Неизвестный мужчина 20-50 лет , - вообще мясо собрали , Если бы они воевали уж сослуживцы бы точно знали кто они или возраст . А так собрали тела после артобстрела.
WTF2wtf    25.11.2019, 20:02
Оценка:  +1
WTF2wtf
Кадровые вояки российские как правило своих погибших прекрасно знали,
а вот куча дешевого безголового пушечного мяса путинского, которое из россии тоже толпами снаряжали мстить за съеденных снегирей просто стала безымянными захорошениями
ВосставшийИзБана    25.11.2019, 19:45
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
"Имя твое неизвестно. Подвиг твой непонятен. Ты у нас вообще никогда не служил."
VSHIVANKA    25.11.2019, 19:57
Оценка:  -3
VSHIVANKA
"В настоящее время в Вооруженных силах Украины 85 военнослужащих считаются пропавшими без вести или местонахождение которых неизвестно......)))
WTF2wtf    25.11.2019, 20:00
Оценка:  +2
WTF2wtf
Быдло ольгинское на зарплате оккупантов,
сколько россиян погибло на Донбассе, воюя против Украины в этой путинской войне?
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