Бронеавтомобили Казак-2М1 и Варта-Новатор прошли испытания в Украине

Машины получили положительную оценку от всех представителей рабочей группы, принимавших участие в испытаниях.

В Украине испытали бронеавтомобили Казак-2М1 и Варта-Новатор facebook.com/UkrainianLandForces

Опытный образец многофункционального бронеавтомобиля Казак-2М1 и специализированный бронированный автомобиль Варта-Новатор прошли испытания в 169-м учебном центре подготовки подразделений ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Командования Сухопутных Войск ВСУ в понедельник, 25 ноября.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Сирский лично испытал новые автомобили за рулем и дал положительную оценку техническим возможностям ББКМ Казак-2М1 и СБА Варта-Новатор.

"Кроме того, во время проведения испытания опытного образца ББКМ Казак-2М1 генерал-лейтенант Александр Сирский выполнил упражнения стрельб из 12,7 мм крупнокалиберного пулемета НСВТ", - говорится в сообщении.

Специализированный бронированный автомобиль Варта-Новатор и многофункциональный бронеавтомобиль Козак-2М1 получили положительную оценку от всех представителей рабочей группы, принимавших участие в испытаниях, отметили в пресс-службе.

Напомним, что ранее в украинскую армию начали поступать первые серийные ракеты Ольха, закупленные 152-мм снаряды, ожидается серийное производство модернизированных реактивных систем залпового огня Верба.

Также сообщалось, что украинская армия получила новый модернизированный истребитель. Воздушные Силы получили очередной истребитель МиГ-29 от Львовского авиационно-ремонтного завода.

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