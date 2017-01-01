На Луганщине шпион "ЛНР" получил 8 лет тюрьмы

Суд дал оценку его службе в "разведке" и на пунктах пропуска у боевиков.

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Сватовский районный суд Луганской приговорил к 8 годам тюрьмы мужчину, который передавал боевикам “ЛНР“ информацию об украинских военных. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

По данным правоохранителей, осужденный с апреля 2015 года служил в рядах “народной милиции ЛНР“. Он собирал и передавал боевикам информацию о местах дислокации подразделений ВСУ с целью причинения вреда территориальной целостности Украины.

Кроме того, этот человек с 2016 до 2019 год обеспечивал пропускной режим на посту боевиков “Изварино“.

Отвечал за беспрепятственный ввоз из Российской Федерации техники и средств поражения, с помощью которых ведется вооруженное сопротивление силам АТО/ООС, а также осуществлял контроль перевозок на временно оккупированных территориях Луганской области через закрытые украинские пункты пропуска, - сообщили в Генпрокуратуре.

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Осужденного задержали сотрудники СБУ совместно с пограничниками в сентябре 2019 года. В прокуратуре отметили, что он согласился сотрудничать со следствием и разоблачил других соучастников преступления.

Напомним, в сети показали заброшенные могилы “ихтамнетов“ под Славянском. Местным жителям эти захоронения оказались не нужны.

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