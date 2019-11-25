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В воинской части во Львове случился пожар

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Возгорание произошло на крыше медицинской части. Пожар ликвидирован, причины возникновения пожара пока устанавливаются.
Во Львове горела воинская часть
Во Львове горела воинская часть
kiev.informator.ua (архивное фото)

Во Львове случился пожар в медицинском пункте в военной части на улице Стрыйской, 146. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГСЧС во Львовской области передает УНН в понедельник, 25 ноября.

"Возгорание произошло на крыше медицинской части. Ликвидирован пожар в воинской части в 18.18 ", - сообщили в ГСЧС.

Причины возникновения пожара пока устанавливаются. Так же пока неизвестно, какие убытки были нанесены огнем.

Напомним, что ранее на Николаевщине из-за курения в постели погибли три человека. В воскресенье идентичный случай произошел в селе Вавилово Снигиревского района Николаевской области.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области сгорела техника на ферме. К ликвидации пожара привлекались девять человек и две единицы пожарно-спасательной техники ГСЧС.

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Теги: Львов, пожар, воинская часть, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WTF2_eбy_в_рот    25.11.2019, 21:22
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
жаль, надо бы весь львов нахyй сжечь.....
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