В воинской части во Львове случился пожар

Возгорание произошло на крыше медицинской части. Пожар ликвидирован, причины возникновения пожара пока устанавливаются.

Во Львове случился пожар в медицинском пункте в военной части на улице Стрыйской, 146. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГСЧС во Львовской области передает УНН в понедельник, 25 ноября.

"Возгорание произошло на крыше медицинской части. Ликвидирован пожар в воинской части в 18.18 ", - сообщили в ГСЧС.

Причины возникновения пожара пока устанавливаются. Так же пока неизвестно, какие убытки были нанесены огнем.

Напомним, что ранее на Николаевщине из-за курения в постели погибли три человека. В воскресенье идентичный случай произошел в селе Вавилово Снигиревского района Николаевской области.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области сгорела техника на ферме. К ликвидации пожара привлекались девять человек и две единицы пожарно-спасательной техники ГСЧС.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet