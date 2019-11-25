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Кулеба является виновником ДТП – полиция

Комментариев: 2
Первые данные следствия указывают на вину детского омбудсмена Николая Кулебы в ДТП, сообщил советник Авакова.
Именно Кулеба нарушил правила дорожного движения
Именно Кулеба нарушил правила дорожного движения
dtp.kiev.ua

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба является виновником дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в воскресенье, 14 ноября вблизи поселка Чабаны. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко в комментарии Радио НВ.

"По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба", - заявил он.

На красный с детьми. ДТП с чиновником Кулебой

Ранее СМИ узнали о травмах пострадавших в ДТП с Кулебой. После аварии были госпитализированы четыре человека, в том числе сам Кулеба. Один из его сыновей впал в кому.

 

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Теги: ДТП, МВД, авария, полиция, МВД Украины, омбудсмен
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Антибес    25.11.2019, 20:49
Оценка:  0
Антибес
Очень жаль что этого дебила не протаранила гружёная фура на хорошей скорости.Ведь этот чмошник наверняка в момент ДТП базарил по-телефону,держа его в руке у уха.
Л_о_л_а    25.11.2019, 20:47
Оценка:  0
Л_о_л_а
а другой советник Антонина херащенко, который молниеносно провел расследование, как он умеет,сначала пытался переложить вину на второго водителя, ну. просто Путина никак не получалось приплести. Потом, правда 13 раз правил, как будто не в курсе что на ФБ модно проследить историю правок.
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