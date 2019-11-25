Кулеба является виновником ДТП – полиция

Первые данные следствия указывают на вину детского омбудсмена Николая Кулебы в ДТП, сообщил советник Авакова.

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба является виновником дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в воскресенье, 14 ноября вблизи поселка Чабаны. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко в комментарии Радио НВ.

"По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба", - заявил он.

На красный с детьми. ДТП с чиновником Кулебой

Ранее СМИ узнали о травмах пострадавших в ДТП с Кулебой. После аварии были госпитализированы четыре человека, в том числе сам Кулеба. Один из его сыновей впал в кому.

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