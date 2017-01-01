Суд арестовал двух украинцев за поножовщину в Кракове

Мужчин обвиняют в покушении на убийство украинского студента в Польше. Врачи обнаружили на теле пострадавшего четыре колотые ножевые раны, в частности, вокруг левого легкого.

Двое украинцев были арестованы согласно решению суда по подозрению в покушении на убийство украинского студента и причинение ему серьезных телесных повреждений. Об этом сообщает RMF24 в понедельник, 25 ноября.

Инцидент произошел на прошлой неделе возле общежитий Краковской политехники. Полиция задержала на следующий день двух 19-летних украинцев, работающих в Польше, подозреваемых в этом нападении. Позже задержали еще 21-летнего украинца, который подвез их на место преступления.

По словам представителя районной прокуратуры Кракова, прокурора Януша Гнатка, результаты этого расследования пока показывают, что два известных пострадавшему мужчин посетили общежитие, в котором тот жил, а потом избили его.

"Во время этого избиения преступники применили нож, в результате чего пострадавший получил телесные повреждения в виде четырех колотых ранений. Подозреваемые частично признались в совершении действий, в которых их обвиняют, но они умаляют свою роль в событиях", - отметил Гнатко.

Пострадавшего с ранами, в частности вокруг левого легкого, доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Допрошены свидетели. Атакованного украинца также допросили в больнице. Третьего из задержанных украинцев допросили в качестве свидетеля и отпустили.

Напомним, что ранее в Польше наказали украинца, который едва не сбил детей на переходе. Мужчина пролетел на автомобиле буквально за пол метра от детей, которые на роликах переезжали пешеходный переход.

Также сообщалось, что в Польше задержали украинца за двойное убийство в Чехии. Польские пограничники задержали украинца, который совершил двойное убийство в Чехии. С момента совершения преступления до момента ареста прошло порядка десяти часов.

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