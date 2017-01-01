ГПУ сообщила о подозрении экс-судье по делу Майдана

Судья незаконно препятствовал митингам, а также избирал меры пресечения в отношении участников мирных акций, сообщили в ГПУ.

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении бывшему судье одного из районных судов города Киева, который принимал решение об арестах активистов Евромайдана. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Как сообщается, судья незаконно препятствовал организации и проведению митингов, которые проходили в феврале 2014 года.

"25 ноября 2019 года в уголовном производстве от 05.02.2014 сообщено о подозрении бывшему судье одного из районных судов г. Киева по фактам незаконного препятствования организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, проходивших в феврале 2014 года в центральной части. Киева, а также постановлении ним заведомо неправосудных постановлений об избрании в отношении участников мирных акций протеста мер в виде содержания под стражей (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 375 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

Напомним, что ранее в ГПУ начали расследование потери материалов дел Майдана. Также в ГПУ сообщили о создании инвентаризационной комиссии, которую возглавил заместитель Генерального прокурора Виктор Чумак.

Также сообщалось, что под Офисом президента требовали не допустить развала дела Майдана. Участники митинга обратились к президенту Зеленскому и генпрокурору Рябошапке с просьбой принять меры для того, чтобы расследования по Майдану продолжились.

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