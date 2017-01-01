Нафтогаз закачает газ из России в ПХГ, если не подпишут контракт на транзит
Нафтогаз в 2020 году будет закачивать газ из России в ПХГ, если не будет контракта на транзит. Об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко в комментарии к своему посту в Facebook, передает ТАСС в понедельник, 25 ноября.
"Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как "газ неопределенного собственника", пока будет документальное оформление этого газа", - написал Витренко.
Ранее он заявил, что транзит газа из РФ, если он продолжится в 2020 году, без договоренностей, то украинская сторона будет считать такой транзит контрабандным.
Напомним, 31 октября в Верховной Раде был проголосован во втором чтении закон об анбандлинге Нафтогаза. Это позволит Нафтогазу работать по европейским правилам и апеллировать к европейским партнерам по совместной позиции на переговорах.
Также сообщалось, что Украина согласна обсуждать продление транзита, но только по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.
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