Нафтогаз закачает газ из России в ПХГ, если не подпишут контракт на транзит

В случае, если Украина и Россия не подпишут контракт о транзите газа, российский газ будет закачиваться в украинские ПХГ и считаться "газом неопределенного собственника".

Киев станет закачивать в ПХГ газ из России в 2020 году, если не будет контракта на транзит

Нафтогаз в 2020 году будет закачивать газ из России в ПХГ, если не будет контракта на транзит. Об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко в комментарии к своему посту в Facebook, передает ТАСС в понедельник, 25 ноября.

"Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как "газ неопределенного собственника", пока будет документальное оформление этого газа", - написал Витренко.

Ранее он заявил, что транзит газа из РФ, если он продолжится в 2020 году, без договоренностей, то украинская сторона будет считать такой транзит контрабандным.

Напомним, 31 октября в Верховной Раде был проголосован во втором чтении закон об анбандлинге Нафтогаза. Это позволит Нафтогазу работать по европейским правилам и апеллировать к европейским партнерам по совместной позиции на переговорах.

Также сообщалось, что Украина согласна обсуждать продление транзита, но только по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

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