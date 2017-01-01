В Минсоцполитики рассказали о новых принципах работы

Теперь министерство будет финансировать не учреждения, а непосредственно услуги, которые получают люди.

Новая модель оказания социальных сервисов в регионах и начнет финансировать непосредственно услуги, а не учреждения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на информацию министра Юлии Соколовской в понедельник, 25 ноября.

“Новая модель заключается в том, что изменится подход: "финансирование не учреждений, а услуг". То есть министерство фактически будет закупать услуги и сервисы напрямую у местных властей. На это в бюджете-2020 предусмотрено 150 млн грн”, - цитирует пресс-служба Соколовскую.

По словам министра, практика финансирования именно услуг, а не государственных учреждений, успешно работает во многих странах мира, делает услуги и сервисы более качественными и доступными для людей. Согласно сообщению, 150 млн грн в бюджете на следующий год предусмотрено на улучшение сервисов.

“Мы откроем фронт-офисы на местах и будем оплачивать каждый прием документов. Функция фронт офисов будет отдана ЦНАП, банкам или частным провайдерам”, - пишет пресс-служба.

Напомним, что ранее в Минсоцполитики рассказали о новых платежках. С ноября 2019 года украинцы будут получать квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа - без учета льгот и субсидий.

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