Украина поднялась в рейтинге процветания

Ранее Украина занимала в рейтинге 111 место, теперь же Украина оказалась на 96 ступени. Самую высокую оценку Украина получила в сфере образования, а самую низкую - в сфере социального капитала.

В 2019 году Украина поднялась со 111 на 96 место в рейтинге процветания из 167 стран стран мира. Об этом свидетельствует ежегодный отчет аналитического центра Legatum Institute, передают Українськi Новини в понедельник, 25 ноября.

В общую оценку индекса процветания входит 12 позиций, по которым оценивалась Украина: безопасность (145 место из 167), личная свобода (85), качество государственных услуг (81), социальный капитал (148), условия для предпринимательства (71) и инвестиций (113), доступ к рынку и инфраструктура (87), качество экономики (87), условия жизни (69), здравоохранение (114), образование (37) и экология (127).

Так, самую высокую оценку Украина получила в сфере образования (37), а самую низкую - в сфере социального капитала (148).

Первые три места принадлежат Дании, Норвегии и Швейцарии.

В 2009 году Украина впервые появилась в списке стран и заняла 61 место из 104, а в 2017 - 112 место из 149. Этот рейтинг составляется с 2007 года.

Напомним, что ранее Украина улучшила позиции в "рейтинге терроризма". Украина несколько лет подряд улучшает позиции в рейтинге стран, наиболее пострадавших от терроризма.

Также сообщалось, что Moody's улучшило прогноз рейтинга Украины. Ключевыми факторами для улучшения прогноза стало восстановление валютных резервов Украины и улучшение макроэкономической стабильности страны, отметили в агентстве.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet