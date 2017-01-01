На Донбассе за два дня было 130 взрывов - ОБСЕ

Почти все взрывы, которые были зафиксированы на выходных, прогремели в Донецкой области.

ОБСЕ сообщила о 130 взрывах на Донбассе за выходные facebook.com/oscesmm

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с вечера пятницы по вечер воскресенья зафиксировала на Донбассе 130 взрывов. Об этом сообщается в ежедневном отчете организации за понедельник, 25 ноября.

При этом 125 взрывов из 130 произошли в Донецкой области.

"Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах Широкиного, Светлодарска, Гнутового и Донецкой фильтровальной станции", - говорится в сообщении.

В Луганской области организация насчитала пять взрывов.

"Все нарушения режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу и юго-востоку от н.п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км на запад от Луганска)", - говорится в отчете ОБСЕ.

Напомним, по данным Штаба ООС, в воскресенье на Донбассе было зафиксировано семь обстрелов, а в субботу по позициям ВСУ стреляли восемь раз.

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