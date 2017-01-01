Зеленский с пятью министрами едет в Эстонию

Глава государства будет договариваться о цифровом сотрудничестве. В поездке его будут сопровождать пять министров.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 26 ноября, с официальным визитом посетит Эстонию. Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы эстонского государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Эстонию во вторник, во время которого он встретится с президентом Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом и председателем Рийгикогу (парламент Эстонии – ред.) Хенни Плулуаасом. Кроме того, главы государств примут участие в форуме Digital Society Sandbox", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью форума Digital Society Sandbox является объединить заинтересованные стороны цифрового общества из Эстонии и Украины. Планируется, что во время встречи министры по цифровым вопросам обеих стран подпишут меморандум о реальной совместной работе.

Также Зеленский вместе со своим эстонским коллегой посетит военный полевой госпиталь.

"Во время своего однодневного визита президент Зеленский также посетит Центр презентации e-Estonia, возложит венок у подножия войны за независимость, а затем встретится с местной украинской общиной в Эстонии. Вечером Глава государства посетит праздничный ужин в Эстонии, который устроят президент Керсти Кальюлайд со своим мужем Георгом-Рене Максимовски", - сообщили в канцелярии.

Владимира Зеленского будет сопровождать его жена Елена Зеленская, министр цифровых трансформаций Украины Михаил Федоров, министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр обороны Андрей Загороднюк, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Планируется, что на следующий день Зеленский посетит Литву.

Напомним, что в сентябре президент Эстонии посетила Киев, где встретилась с Зеленским, которого пригласила в Таллин. Она приезжала в Украину на ежегодный форум Ялтинской европейской стратегией (YES).

Тогда Керсти Кальюлайд заявила в интервью, что главное отличие Украины от других стран бывшего СССР состоит в сильном гражданском обществе, но крайне важно бороться с коррупцией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet