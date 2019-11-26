Итоги 25 ноября: Звонок Путину и предложение Нафтогаза

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Зеленский позвонил Путину; Нафтогаз сделал предложение Газпрому по долгу. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Черновцах представили нового главу ОГА

В Черновцах представили нового председателя Черновицкой областной государственной администрации Сергея Осачука. Губернатора в зале областного совета представил первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов.

Протестующие ворвались в Нацбанк

Участники акции протеста под Национальным банком, которые требуют отставки председателя НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой, ворвались в здание. Полиция пыталась их вытеснить.

В Киеве подорожали тарифы на воду

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила новые тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для Киевводоканала.

Тариф на централизованное водоснабжение для потребителей составит 9,86 грн за 1 куб. м, что на 9,43% больше действующего тарифа. При этом тариф на водоотвод составит 7,49 грн за 1 куб. м, что на 6% ниже действующего тарифа.

Также регулятор внес изменения в тарифы для потребителей, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения. Так, тариф на централизованное водоснабжение для этой группы потребителей составит 3,69 грн за 1 куб. м (+1,9% к действующему), а тариф на водоотвод – 2,41 (-8,7%).

Нафтогаз предложил Газпрому способ вернуть долг

Нафтогаз готов рассмотреть возможность получения от Газпрома газа вместо денег в счет выплат около 3 млрд долларов по решениям Cтокгольмского арбитража. Об этом сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

“Нас устраивают денежные средства, но если Газпром хочет оплатить этот долг через поставки газа, мы готовы рассмотреть такое предложение“, - сказал он.

Зеленский и Путин провели телефонные переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры.

Глава украинского государства отметил важность недавнего возвращения РФ украинских кораблей. В то же время Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах.

В официальном сообщении Кремля также рассказали о вопросах, затронутых президентами во время разговора. Отмечается, что была подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа в Украину.

В Харькове взорвали авто адвоката

В центре Харькова подорвали автомобиль. Позже местные СМИ сообщили, что транспортное средство принадлежит известному в городе адвокату Андрею Гагуну. По словам очевидцев, взрыв произошел, когда владелец машины сел за руль. Водитель получил травмы и был госпитализирован. В полиции отметили, что взрыв произошел из-за детонации самодельного устройства, заложенного под машиной. Также было найдено сгоревшее авто киллеров, устроивших взрыв в Харькове

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