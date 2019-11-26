В Одессе засняли, как полицейская крыла матом людей и толкалась

Руководство местной полиции обещает принять меры.

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В Одессе в отвратительном скандале засветилась сотрудница местной полиции Екатерина Б.

Об этом сообщает Думская.

“Женщина, одетая не по форме, устроила перепалку с матами, размахивала ксивой и лезла в драку с гражданами на улице. Из-за чего произошел конфликт, неизвестно, но полицейская не выглядела в нем, как потерпевшая“, - уточняется в сообщении.

В руководстве ГУНП уже отреагировали на случившееся — по факту недостойного поведения полицейской назначено служебное расследование.

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“Глава ГУНП в Одесской области Олег Бех подверг критике действия подчиненной, охарактеризовав их как дискредитирующие правоохранительные органы. Он поставил задачу соответствующим подразделениям провести служебное расследование. На время его продолжения полицейская будет отстранена от служебных обязанностей. По результатам проведения расследования к сотруднице полиции будут приняты жесточайшие меры дисциплинарного воздействия“,- говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Видео инцидента опубликовали в соцсетях.

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