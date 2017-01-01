Сутки в ООС: восемь обстрелов, ранена женщина
В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не пострадали. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Отмечается, что сепаратисты использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток враг совершил два обстрела - вблизи Старогнатовки и Марьинки.
Читай также: Штаб ООС: Сепаратисты применили ракетные комплексы
Кроме того, шесть обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактического группировки Север:
- дважды неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Троицкого - с СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия
- вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- у Новолуганского и Зайцевого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия
"За прошедшие сутки, 25 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения", - говорится в сообщении.
Вчера, боевики вели огонь из стрелкового оружия по населенному пункту Марьинка.
Читай также: Генштаб презентовал цикл фильмов о жизни армии
"Гражданка Юлия Т. шла по городу со своей маленькой полуторагодовалой дочкой. Пуля пробила женщине грудную клетку и попала в левое плечо. По оценкам врачей, состояние раненой стабильное", - сообщили в пресс-центре ООС.
С начала текущих суток сепаратисты огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.
Напомним, по данным Штаба ООС, в воскресенье на Донбассе было зафиксировано семь обстрелов, а в субботу по позициям ВСУ стреляли восемь раз.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram