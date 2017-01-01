Минимум тепла: обнародован свежий прогноз погоды

26 ноября в Украине будет достаточно холодно.

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями и достаточно прохладно. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня будет облачный день. Осадков не прогнозируют. Между тем, воздух прогреется в пределах -1…+9 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -1 градуса.

На востоке Украины без осадков. На термометре 0…+2 градуса по Цельсию. Ночью вероятны заморозки до -7 градусов.

Южным регионам напророчили прохладный осенний день. Температура воздуха поднимется от +3 до +12 градусов по Цельсию. В ночное время заморозки до -3 градусов. В Крыму осадки в виде обильного дождя.

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В северной части страны сегодня прохладно, но сухо и солнечно. На улице 0…+2 градуса по Цельсию. Ночью прогнозируют заморозки до -6 градусов.

В Центральной Украине 26 ноября без осадков. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +3 градуса по Цельсию.

В столице 26 ноября облачно. Воздух прогреется в пределах -1…+1 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -5.

Напомним, Львовский аэропорт не работает из-за гололеда. Пока нет официальной информации, что будет дальше в случае задержки рейсов.

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