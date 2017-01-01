Зеленский приказал выплатить долги по зарплатам от сентября

С сентября 2019 года некоторые врачи и учителя до сих пор не получили зарплаты.

Перед отлетом в Эстонию и Литву президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству в минимальные сроки ликвидировать задолженность по зарплате перед врачами и учителями. Об этом президент сообщил в своем видеобращении.

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“Доброе утро, Украина! Не для всех оно доброе. Мне сегодня прислали большое количество личных сообщений по поводу того, что в некоторых регионах Украины наши врачи и учителя не получили зарплаты, начиная с сентября. Я понимаю, что у нас новое правительство и очень много работы, но это важные и приоритетные вопросы. Я очень прошу, чтобы правительство собралось, быстро и положительно решило данный вопрос! – отметил Зеленский.

Верю и надеюсь, что вы меня услышали – подчеркнул президент

Зеленский приказал разобраться с долгами перед врачами и... 0:00 / 00:37

Ранее сообщалось о том, что Зеленский с пятью министрами едет в Эстонию.

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