Зеленский приказал выплатить долги по зарплатам от сентября
Перед отлетом в Эстонию и Литву президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству в минимальные сроки ликвидировать задолженность по зарплате перед врачами и учителями. Об этом президент сообщил в своем видеобращении.
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“Доброе утро, Украина! Не для всех оно доброе. Мне сегодня прислали большое количество личных сообщений по поводу того, что в некоторых регионах Украины наши врачи и учителя не получили зарплаты, начиная с сентября. Я понимаю, что у нас новое правительство и очень много работы, но это важные и приоритетные вопросы. Я очень прошу, чтобы правительство собралось, быстро и положительно решило данный вопрос! – отметил Зеленский.
Верю и надеюсь, что вы меня услышали – подчеркнул президент
Ранее сообщалось о том, что Зеленский с пятью министрами едет в Эстонию.
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