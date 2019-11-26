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В оккупированный Крым заселили 500 тысяч россиян - Тамила Ташева

Комментариев: 11
По словам заместителя постоянного представителя президента в Автономной республике Крым, власти России говорят о меньших цифрах.
Тамила Ташева рассказала о ситуации в Крыму
Тамила Ташева рассказала о ситуации в Крыму
facebook.com/tamila.tasheva

На территорию оккупированного Крыма из Российской Федерации переселили около 500 000 человек.

Об этом сообщила заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева в интервью РБК-Украина.

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“По подсчетам правозащитных организаций, есть около 500 000 человек, которые приехали на территорию полуострова с территории РФ. Это огромный процент по отношению к общей численности жителей Крыма. РФ говорит о меньших цифрах, они показывают примерно 280 000 человек“, - отметила Ташева.

По ее словам, в РФ понимают, что это является преступлением, потому что по международному праву нельзя целенаправленно перемещать население и искусственно менять этнический состав территорий, поэтому и занижают цифры.

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“Можно говорить, что за это время выехало из Крыма около 25 000 крымских татар. Сколько всего людей – цифры очень разные. Официальные – около 50 000 человек, но реальные цифры могут быть даже в два раза больше. Многие ведь не регистрируются как внутренне перемещенные лица“, - добавила Ташева.

Как сообщалось, в марте Джемилев заявил, что из Крыма выселяют крымскотатарский народ.

13 ноября у Зеленского рассказали, как будут возвращать Крым.

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Теги: Крым, оккупанты, россияне, РФ
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Комментариев (11)
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farfalle    26.11.2019, 11:03
Оценка:  0
farfalle
По твоей тупой логике, если ты видишь фамилию Каплан - это сразу сионист. Я правильно понял твой высер?
farfalle    26.11.2019, 11:04
Оценка:  0
farfalle
Это боцману в другую ветку)
Шкиряк_и_Зорян    26.11.2019, 10:50
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Но позвольте! Куда же их заселили то? В палатки что ли? Это же целый большой город!
fkrfyfan    26.11.2019, 11:01
Оценка:  0
fkrfyfan
А зачем тупой овце этим голову забивать
farfalle    26.11.2019, 10:46
Оценка:  +2
farfalle
"заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым"...
То есть заместитель фейковой должности. Недурно устроилась)) хавайте
Woodbrother    26.11.2019, 10:31
Оценка:  -3
Woodbrother
После освобождения Крыма это стадо будет занято на восстановительных работах.
farfalle    26.11.2019, 10:47
Оценка:  +2
farfalle
Забудь про Крым и Донбасс навсегда, дурачина)))
Иди лучше азбуку почитай, скоро будешь гимн российский петь, мудачок))
fkrfyfan    26.11.2019, 10:10
Оценка:  +2
fkrfyfan
А сколько татарвы туда переселили за время незалэжной и сколько земли захватили незаконно
Woodbrother    26.11.2019, 10:32
Оценка:  -2
Woodbrother
Крым-земля крымских татар. Чукчи, буряты, эвенки -чужые там люди.
fkrfyfan    26.11.2019, 10:43
Оценка:  +2
fkrfyfan
Так бандерлоги там тем более чужие
ВасяизИваново    26.11.2019, 10:55
Оценка:  +2
ВасяизИваново
А сколько нужно прожить что бы считаться коренным? Татары там живут с 13 века, Русские с 18 и что теперь? Где то на Волыни Армянская диаспора жила тысячу лет (поболе чем Татары в Крыму), а Бандеровцы их всех убили и что теперь?
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