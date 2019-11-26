ДТП с Кулебой: Чиновник нарушил правил ПДД на 1411 гривен
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Во-первых, чиновник нарушил правило дорожного движения при выезде на перекресток: в левой полосе ожидая зеленый свет светофора стояло всего три машины. Кулеба объехал эту очередь справа, вывернул перед всеми, переехал стоп-линию и пешеходный переход - штраф за пересечение сплошной линии разметки составляет 425 грн.
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"Когда Кулеба увидел, что движение слева остановилось, он решил, что справа оно тоже остановится. Потому и поехал. Но справа три полосы оставались зелеными. Микроавтобус, который врезался в авто уполномоченного, двигался на зеленый сигнал светофора, – рассказал эксперт Национальной платформы безопасности движения Валерий Вербицкий.
Напомним, 24 ноября в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области автомобиль, за рулем которого находился Кулеба, попал в ДТП с микроавтобусом Volkswagen.