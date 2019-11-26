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ДТП с Кулебой: Чиновник нарушил правил ПДД на 1411 гривен

Комментариев: 2
Скорее всего, он не заметил свой сигнал светофора - за проезд на красный свет предусмотрен штраф 425 гривен.
Николая Кулеба
Николая Кулеба
Фейсбук
Стало известно, сколько правил дорожного движения нарушил попавший в аварию Уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба, передает kp.ua.

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Во-первых, чиновник нарушил правило дорожного движения при выезде на перекресток: в левой полосе ожидая зеленый свет светофора стояло всего три машины. Кулеба объехал эту очередь справа, вывернул перед всеми, переехал стоп-линию и пешеходный переход - штраф за пересечение сплошной линии разметки составляет 425 грн.

Также Кулеба проехал на красный свет. Скорее всего, он не заметил свой сигнал светофора - за проезд на красный свет предусмотрен штраф 425 грн.

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"Когда Кулеба увидел, что движение слева остановилось, он решил, что справа оно тоже остановится. Потому и поехал. Но справа три полосы оставались зелеными. Микроавтобус, который врезался в авто уполномоченного, двигался на зеленый сигнал светофора, – рассказал эксперт Национальной платформы безопасности движения Валерий Вербицкий.

Если рост младшего сына Кулебы Елисея не превышает 145 см, водителю грозит еще одно наказание за отсутствие в машине автокресла - штраф составляет 510 грн.
Момент аварии с чиновником
Момент аварии с чиновником
скриншот
 
Всего Кулеба нарушил ПДД на сумму 1411 гривен.

Напомним, 24 ноября в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области автомобиль, за рулем которого находился Кулеба, попал в ДТП с микроавтобусом Volkswagen.

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Теги: ДТП, штраф, авария, ПДД
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Комментариев (3)
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Сливной_Бачок    26.11.2019, 10:38
Оценка:  +4
Сливной_Бачок
Чета его все отмазыаать начали, даже През в своем обращении посочусвовал Кулебе, а про водителя даже не вспомнил. И ремень он тоже не заметил как за спиной пристегнул. Версия для тупых лошков.
ВосставшийИзБана    26.11.2019, 10:43
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Отмазывай, не отмазывай, а его сын в реанимации.
smereca    26.11.2019, 10:52
Оценка:  +1
smereca
Да чихал он на светофор, на него он даже и не смотрел.
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