ДТП с Кулебой: Чиновник нарушил правил ПДД на 1411 гривен

Скорее всего, он не заметил свой сигнал светофора - за проезд на красный свет предусмотрен штраф 425 гривен.

Стало известно, сколько правил дорожного движения нарушил попавший в аварию Уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба, передает kp.ua.

Читай также: Появилось фото молодого парня, попавшего в ДТП с Кулебой Во-первых, чиновник нарушил правило дорожного движения при выезде на перекресток: в левой полосе ожидая зеленый свет светофора стояло всего три машины. Кулеба объехал эту очередь справа, вывернул перед всеми, переехал стоп-линию и пешеходный переход - штраф за пересечение сплошной линии разметки составляет 425 грн.

Также Кулеба проехал на красный свет. Скорее всего, он не заметил свой сигнал светофора - за проезд на красный свет предусмотрен штраф 425 грн.

Читай также: Кулеба является виновником ДТП – полиция "Когда Кулеба увидел, что движение слева остановилось, он решил, что справа оно тоже остановится. Потому и поехал. Но справа три полосы оставались зелеными. Микроавтобус, который врезался в авто уполномоченного, двигался на зеленый сигнал светофора, – рассказал эксперт Национальной платформы безопасности движения Валерий Вербицкий.

Если рост младшего сына Кулебы Елисея не превышает 145 см, водителю грозит еще одно наказание за отсутствие в машине автокресла - штраф составляет 510 грн.

Момент аварии с чиновником скриншот

Всего Кулеба нарушил ПДД на сумму 1411 гривен.

Напомним, 24 ноября в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области автомобиль, за рулем которого находился Кулеба, попал в ДТП с микроавтобусом Volkswagen.

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