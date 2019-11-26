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Полигон Широкий лан строили 3 года, потратили миллионы, условий для военных нет

Комментариев: 3
Минообороны в срыве строительства обвиняет подрядчиков.
Полигон Широкий лан строили 3 года, потратили миллионы, условий для военных нет
Полигон Широкий лан строили 3 года, потратили миллионы, условий для военных нет
Скриншот видео

Образцовый в планах военный городок Широкий лан не достроили, хотя и потратили миллионы гривен. Сейчас стройматериалы арестованы, а возведение казарм производится с задержкой. В Минобороны во всем обвиняют подрядчиков, пишет ТСН.

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Решение о строительстве полигона было принято 3 года назад после того, как военные 53 бригады опубликовали видео с ужасными условиями. На проект было выделено почти 600 миллионов гривен.

Половина выделенных средств уже освоена, а полигона нет. Военный комплекс разрушается: прогнила гидроизоляция, течет потолок.  

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Строительство остановлено в связи с иском Минобороны на подрядчика, который возвел только 45% от запланированного.

“Сумма иска на компенсацию составляет 111 миллионов. Это – за невыполненные строительные работы“, - пояснил заместитель начальника КЭЧ Минобороны в Николаеве Олег Каримов.

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Юридический адрес подрядчика зарегистрирован на столичной Борщаговке. Здесь ничего не знают о такой компании.

Ранее Порошенко заявлял, что полигон Широкий лан готов на 80%. На полигоне уже построены 11 корпусов казарм, в которых в настоящее время выполняются внутренние работы.

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Теги: Широкий лан, полигон широкий лан, коррупция, строительство, долгострой
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Комментариев (4)
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ZaPetra    26.11.2019, 11:00
Оценка:  +2
ZaPetra
наУкраине все так строиться. Но зато там любят рассказывать как русские ничего не могут построить )))
fkrfyfan    26.11.2019, 10:58
Оценка:  +1
fkrfyfan
Воровство на украине - это норма. И потому "сильнейшая на континенте" оборваная, голодная, и вооружена старьём или новым дерьмом
asfd0    26.11.2019, 10:54
Оценка:  +2
asfd0
А где та армия которую петушенко создал?
ZaPetra    26.11.2019, 11:01
Оценка:  +2
ZaPetra
там же где и 10 000 ветеранов Белецкого - в опе )
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