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Масштабное ДТП под Уманью: столкнулись 11 авто, есть пострадавшие

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Пять грузовиков, пять легковушек и один пассажирский автобус устроили масштабное ДТП на трассе Киев - Одесса.
Под Уманью случилось масштабное ДТП
Под Уманью случилось масштабное ДТП
ck.dsns.gov.ua

В Черкасской области под Уманью на автодороге Киев - Одесса случилось дорожно-транспортное происшествие с участием 11 транспортных средств. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает пресс-центр ГСЧС.

Фото с места ДТП
Фото с места ДТП
ck.dsns.gov.ua

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Отмечается, что из-за гололеда столкнулись пять грузовых, пять легковых автомобилей и один рейсовый автобус сообщением Варшава - Херсон. В последнем находились 20 пассажиров, из которых никто не пострадал.

Пострадало трое людей
Пострадало трое людей
ck.dsns.gov.ua

Спасатели отмечают, что в ДТП пострадали три человека с легковых и грузовых автомобилей. 

На месте работают спасатели
На месте работают спасатели
ck.dsns.gov.ua

Напомним, появилось фото молодого парня, попавшего в ДТП с Кулебой. Молодой 21-летний парень стал невольным участником ДТП с уполномоченным представителем президента Украины.
 

 

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Теги: автомобили, ДТП, фото, Умань, гололед, Черкасская область
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