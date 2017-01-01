Масштабное ДТП под Уманью: столкнулись 11 авто, есть пострадавшие

Пять грузовиков, пять легковушек и один пассажирский автобус устроили масштабное ДТП на трассе Киев - Одесса.

В Черкасской области под Уманью на автодороге Киев - Одесса случилось дорожно-транспортное происшествие с участием 11 транспортных средств. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает пресс-центр ГСЧС.

Фото с места ДТП ck.dsns.gov.ua

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Отмечается, что из-за гололеда столкнулись пять грузовых, пять легковых автомобилей и один рейсовый автобус сообщением Варшава - Херсон. В последнем находились 20 пассажиров, из которых никто не пострадал.

Пострадало трое людей ck.dsns.gov.ua

Спасатели отмечают, что в ДТП пострадали три человека с легковых и грузовых автомобилей.

На месте работают спасатели ck.dsns.gov.ua

Напомним, появилось фото молодого парня , попавшего в ДТП с Кулебой. Молодой 21-летний парень стал невольным участником ДТП с уполномоченным представителем президента Украины.

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