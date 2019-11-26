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Украинцы не хотят легализации азартных игр – исследование

Комментариев: 3
Украинцы не хотят легализации азартных игр – исследование

Более половины граждан Украины не поддерживают идею легализации азартных игр. Об этом свидетельствует социологическое исследование группы «Рейтинг», результаты которого приводят Українські новини.

Социсследование показало, что 58% граждан выступают категорически против любой легализации, 27% готовы разрешить легализацию при условии, что игры будут происходить в специально отведенных местах. За легализацию без каких-либо ограничений высказалось лишь 11% опрошенных.

Наибольшее доверие среди всех видов игровой деятельности вызывают лотереи. Интернет-казино, игровые автоматы и игра на деньги, по результатам исследования, называют наиболее неприемлемыми.

Однозначно азартными себя считают лишь 9% украинцев.

Как сообщалось ранее, в партии «Слуга народа» намерены создать специальный государственный орган для контроля за азартными играми.

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Комментариев (3)
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СлепойПью    26.11.2019, 10:55
Оценка:  +1
СлепойПью
Мало криминала? Игровые активизируются, будут грабежи, разборки, много поломанных судеб.
Только отошли от этой дряни, и вот опять!
fkrfyfan    26.11.2019, 10:49
Оценка:  +1
fkrfyfan
Легализация? А что за "Космолоты" через каждые 100 метров?
Света    26.11.2019, 10:52
Оценка:  0
Света
Украинци за нелагальный игровой бизнес. Вы опросам не верите?
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