Украинцы не хотят легализации азартных игр – исследование

Более половины граждан Украины не поддерживают идею легализации азартных игр. Об этом свидетельствует социологическое исследование группы «Рейтинг», результаты которого приводят Українські новини.

Социсследование показало, что 58% граждан выступают категорически против любой легализации, 27% готовы разрешить легализацию при условии, что игры будут происходить в специально отведенных местах. За легализацию без каких-либо ограничений высказалось лишь 11% опрошенных.

Наибольшее доверие среди всех видов игровой деятельности вызывают лотереи. Интернет-казино, игровые автоматы и игра на деньги, по результатам исследования, называют наиболее неприемлемыми.

Однозначно азартными себя считают лишь 9% украинцев.

Как сообщалось ранее, в партии «Слуга народа» намерены создать специальный государственный орган для контроля за азартными играми.