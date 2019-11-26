Украинцы не хотят легализации азартных игр – исследование
Более половины граждан Украины не поддерживают идею легализации азартных игр. Об этом свидетельствует социологическое исследование группы «Рейтинг», результаты которого приводят Українські новини.
Социсследование показало, что 58% граждан выступают категорически против любой легализации, 27% готовы разрешить легализацию при условии, что игры будут происходить в специально отведенных местах. За легализацию без каких-либо ограничений высказалось лишь 11% опрошенных.
Наибольшее доверие среди всех видов игровой деятельности вызывают лотереи. Интернет-казино, игровые автоматы и игра на деньги, по результатам исследования, называют наиболее неприемлемыми.
Однозначно азартными себя считают лишь 9% украинцев.
Как сообщалось ранее, в партии «Слуга народа» намерены создать специальный государственный орган для контроля за азартными играми.
Только отошли от этой дряни, и вот опять!