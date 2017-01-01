Ночью сожгли машину семьи и. о. главы Одесской таможни

Авто находилось на закрытой стоянке.

В ночь с 25 на 26 ноября 2019 года на закрытой стоянке Одесской таможни на улице Ивана и Юрия Лип 21-А неизвестные сожгли машину Skoda Octavia А5 2010 года выпуска, принадлежащую семье исполняющего обязанности начальника Одесской таможни Игоря Резника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на слова Резника.

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“Машина была на закрытой и охраняемой стоянке Одесской таможни под наблюдением. К сожалению, охранники, видимо, заснули. Машину сожгли, конечно, дерзко, идет следствие, видеозапись есть. Трудно сейчас представить, кому именно выгодно это преступление - сейчас каждый день мы останавливаем контейнеры, где с таможней пытаются договориться о занижении стоимости. Буквально вчера остановили большой груз дорогостоящей техники производства Apple, стоимостью порядка 300 тысяч долларов, который хотели ввезти без необходимых платежей. Но “договорняков“ не будет“, - сообщил Резник.

Это уже второй за последние месяцы поджег машины сотрудника Одесской таможни censor.net.ua

Поджог авто и.о. начальника Одесской таможни 0:00 / 00:52

Стоит отметить, что это уже второй поджег машины сотрудника Одесской таможни. 26 октября на стоянке Одесской таможни была сожжена машина начальника таможенного поста Вячеслава Харченко, который также связал это с действиями одного из крупнейших одесских операторов-импортеров.

Как сообщалось В Одессе у здания Киевского райотдела полиции на улице Академика Филатова, 15а, вечером 19 ноября сгорел автомобиль SsangYong Korando 2013 года выпуска, принадлежавший начальнику следствия.

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