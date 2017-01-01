Ночью сожгли машину семьи и. о. главы Одесской таможни
В ночь с 25 на 26 ноября 2019 года на закрытой стоянке Одесской таможни на улице Ивана и Юрия Лип 21-А неизвестные сожгли машину Skoda Octavia А5 2010 года выпуска, принадлежащую семье исполняющего обязанности начальника Одесской таможни Игоря Резника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на слова Резника.
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“Машина была на закрытой и охраняемой стоянке Одесской таможни под наблюдением. К сожалению, охранники, видимо, заснули. Машину сожгли, конечно, дерзко, идет следствие, видеозапись есть. Трудно сейчас представить, кому именно выгодно это преступление - сейчас каждый день мы останавливаем контейнеры, где с таможней пытаются договориться о занижении стоимости. Буквально вчера остановили большой груз дорогостоящей техники производства Apple, стоимостью порядка 300 тысяч долларов, который хотели ввезти без необходимых платежей. Но “договорняков“ не будет“, - сообщил Резник.
Стоит отметить, что это уже второй поджег машины сотрудника Одесской таможни. 26 октября на стоянке Одесской таможни была сожжена машина начальника таможенного поста Вячеслава Харченко, который также связал это с действиями одного из крупнейших одесских операторов-импортеров.
Как сообщалось В Одессе у здания Киевского райотдела полиции на улице Академика Филатова, 15а, вечером 19 ноября сгорел автомобиль SsangYong Korando 2013 года выпуска, принадлежавший начальнику следствия.
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