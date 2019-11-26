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Поезд Укрзализныци "оккупировали" полчища тараканов

Комментариев: 6
Насекомые оккупировали практически все купе, а также бегали по полкам, матрасам, пакетам с постельным бельем.
Пассажиры поезда сообщением Харьков- Одесса сняли на видео, как в купе поезда “паслись“ целые стада тараканов, сообщается в группе Черный список Одесса в Facebook.

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О неприятном соседстве написала возмущенная пассажирка, которая ехала в купейном вагоне.

 
“Поезд 59 Харьков-Одесса. Все купе в тараканах!!!“, — прокомментировала видео пользователь Влада Владислава.
 
На видео запечатлено, как насекомые оккупировали практически все купе, а также бегали по полкам, матрасам, пакетам с постельным бельем.
 
 

Еще сообщалось. что появилось видео испытания украинского поезда.

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Теги: Поезд, тараканы, пассажиры, Укрзализныця
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Комментариев (6)
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VSHIVANKA    26.11.2019, 11:16
Оценка:  +1
VSHIVANKA
БУДНИ ЭУРОПЭЙЦИФ.....))))
СВИНЬИ УКРОПНЫЕ.....))))
ГРЯЗЬ ИЗ ПОД НОГТЕЙ ВЫМОЙТЕ , ЧУШКИ !!! )))
Woodbrother    26.11.2019, 11:10
Оценка:  -2
Woodbrother
Тараканы в поезде выжить не могут. В отстойниках вагоны не топят. Отрицательные температуры они пережить не могут.
asfd0    26.11.2019, 11:17
Оценка:  +1
asfd0
Фы Фсё Фрёте!!! Я примерно так и думал ))))))))
asfd0    26.11.2019, 11:08
Оценка:  0
asfd0
Нужно видеть во всём позитив. Путешествуйте поездами Укрзализныци, самыми экологичными поездами в мире ))))))
Woodbrother    26.11.2019, 11:11
Оценка:  -2
Woodbrother
Постоянно путешествую поездом. Ни разу тараканов в вагоне не встречал.
asfd0    26.11.2019, 11:19
Оценка:  +1
asfd0
Так я тоже к тараканам претензий не имею, поднимают кипишь на ровном месте.
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