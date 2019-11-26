Поезд Укрзализныци "оккупировали" полчища тараканов

Насекомые оккупировали практически все купе, а также бегали по полкам, матрасам, пакетам с постельным бельем.

Пассажиры поезда сообщением Харьков- Одесса сняли на видео, как в купе поезда “паслись“ целые стада тараканов, сообщается в группе Черный список Одесса в Facebook.

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“Поезд 59 Харьков-Одесса. Все купе в тараканах!!!“, — прокомментировала видео пользователь Влада Владислава.

На видео запечатлено, как насекомые оккупировали практически все купе, а также бегали по полкам, матрасам, пакетам с постельным бельем.

Еще сообщалось. что появилось видео испытания украинского поезда.

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