В Ровно обезглавили памятник большевистскому наемнику Дундичу

Полицейские проводят следственные действия.

В городе Ривне неизвестные злоумышленники украли голову у памятника советскому наемнику, пособнику большевиков Олеко Дундичу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

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“24 ноября после обнародования информации о поврежденном в центральном парке Ривного бюсте на место происшествия направили следственно-оперативную группу. Во время осмотра места преступления правоохранители обнаружили отсутствие головы бюста памятника Олеко Дундича, расположенного на улице Парковая, - говорится в сообщении.

Полицейские проводят следственные действия и устанавливают время совершенного преступления и причастных к нему лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 3400 гривен, или арест до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

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"Сербо-хорватский преступник Олеко Дундич потерял голову! В центральном парке в Ровно до сих пор похоронен большевистский наемник и преступник Олеко Дундич, который в составе российских оккупационных отрядов боролся против независимой Украинской Народной Республики. Ривненская власть уже давно должна была перенести позорное захоронения этого преступника на кладбище. Активисты не раз предупреждали о возможном вандализме, но ривненская власть игнорировала требование общественности и вот сегодня могила Дундича потеряла голову", - написал Андрей Ковалев.

Инцидент произошел в центральном парке в Ровно rv.npu.gov.ua

Как сообщалось 25 ноября, в Киеве вандалы расписали свастикой памятник Шолом-Алейхему.

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