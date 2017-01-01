"Никакой воды до деоккупации": Зампред президента в АРК Ташева о Крыме

Тамила Ташева заявила, что Украина не планирует возобновление подачи воды в оккупированный Крым.

"Никакой воды до деоккупаци: Зампред президента в АРК Ташева о Крыме www.facebook.com/tamila.tasheva

Запред президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева заявила о том, что Украина не планирует возобновление подачи воды в оккупированный Крым до деоккупации. Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

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По словам чиновницы в оккупированном Крыму нет проблем с водоснабжением для населения. Трудности испытывают предприятия и военные базы.

“Позиция государства - никакой воды до деоккупации. Мы говорим о национальных интересах. Территория Крыма оккупирована, и согласно международному гуманитарному праву, вся ответственность за ситуацию лежит на РФ“, - отметила она.

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Такая же ситуация по мнению Ташевой сложилась и с транспортным сообщением. До деоккупации прямое сообщение не рассматривается.

“До админлинии с Крымом мы должны обеспечить максимальные условия, чтобы люди подъезжали туда на легальном транспорте, а не так, как сейчас. Это в том числе и вопросы безопасности людей. Но только до линии“, - рассказала она.

Напомним, 13 ноября у Зеленского рассказали, как будут возвращать Крым.

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