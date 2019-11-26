Зеленский начал визит в Эстонию

В ходе визита президент Украины проведет встречу с эстонской коллегой, а также с премьером страны и главой парламента.

Зеленский прилетел в Таллин Скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой во вторник, 26 ноября, начал официальный визит в Эстонию.

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“Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Эстонскую Республику“, - говорится в сообщении Офиса президента.

В рамках визита запланированы переговоры главы государства с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, а также встречи со спикером Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенни Пиллуаасом и премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

В Таллине президенты Украины и Эстонии примут участие в работе Цифрового форума.



Как сообщалось, Зеленского сопровождают министр цифровых трансформаций Украины Михаил Федоров, министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр обороны Андрей Загороднюк, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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