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Зеленский начал визит в Эстонию

Комментариев: 2
В ходе визита президент Украины проведет встречу с эстонской коллегой, а также с премьером страны и главой парламента.
Зеленский прилетел в Таллин
Зеленский прилетел в Таллин
Скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой во вторник, 26 ноября, начал официальный визит в Эстонию.

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“Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Эстонскую Республику“, - говорится в сообщении Офиса президента.

В рамках визита запланированы переговоры главы государства с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, а также встречи со спикером Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенни Пиллуаасом и премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

В Таллине президенты Украины и Эстонии примут участие в работе Цифрового форума.


Как сообщалось, Зеленского сопровождают министр цифровых трансформаций Украины Михаил Федоров, министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр обороны Андрей Загороднюк, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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Теги: Эстония, Литва, Владимир Зеленский, страны Балтии
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Комментариев (2)
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ira0957    26.11.2019, 12:39
Оценка:  0
ira0957
Макарон заявил, что Европе пора начать действовать самостоятельно, без США, и что на саммит НАТО он не приедет...
Бабушка Меркель аж поперхнулась.) Ну, что сказать? Хочет человек быть похожим на Путина. Он же предупреждал...)
Woodbrother    26.11.2019, 12:34
Оценка:  0
Woodbrother
Ждем новых глупостей от ЗЕ.
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