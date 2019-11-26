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В Днепре заминировали 3 школы: Детей эвакуировали

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Сообщения о минировании пришли на электронные почты школьных заведений.
Сообщение о минировании проверяется
Сообщение о минировании проверяется
Информатор

В Днепре на электронные почты 3 школьных заведений пришли сообщения о минировании. Неизвестное лицо сообщило о минировании школы №29 на Батумской, №121 на Гули Королевой и №118 на улице Богдана Хмельницкого, пишет Информатор.

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"Сотрудники учебного заведения вызвали к месту полицию и спасателей. Из школ эвакуировали детей и преподавателей, здания оградили сигнальными лентами. Школы и прилегающие территории обследуют кинологи и взрывотехники" – говорится в сообщении.

Уроки в школах начнутся после того, как правоохранители удостоверятся в отсутствии взрывчатки. Детали и подробности выясняются.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве на 6 лет посадили "телефонного террориста". Мужчина, уже имевший судимость за ложное сообщение о минировании, был наказан с максимальной строгостью.

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Теги: Днепр, минирование, школы
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