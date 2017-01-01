Саакашвили рассказал о взаимоотношениях с Зеленским

Одним из первых решений президента Зеленского было - возвращение Саакашвили гражданства.

Гостем очередного выпуска программы “Зона дискомфорта“ стал экс-глава Одесской Областной государственной администрации и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Сообветствующая видеозапись интервью DumskayaTV размещена в Сети.

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В частности, в ходе интервью журналистка задала вопрос, действительно ли президент Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство из расчета, что его политическая фигура будет играть роль борца с Петром Порошенко. На это политик ответил следующим образом:

“Во-первых, я думаю, что президент Зеленский достаточно уважаемо ко мне относится, чтобы не делать так буд-то я марионетка или игрушка. Это раз. Он выражал это отношение. И я за это ему очень благодарен. Никаких условий никто мне не сставил. Никаких переговоров по поводу получения гражданства со мной никто не вел. Это было первое решение, или одно из первых решений президента Зеленского, когда он вошел в офис - вернуть мне гражданство.Я за это ему бесконечно благодарен “.

Он уточнил, что со стороны Зеленского не было просьб выступать против Порошенко.

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Также политик рассказал о том, почему он на самом деле вернулся в Одессу и чем собирается здесь заниматься, а также о том, почему у него “не вышло“ совершить чудо на посту одесского губернатора. Кроме того, Саакашвили вспомнил скандал с “Фондом развития города Одессы“ и штурм государственной границы Украины в 2017 году, а также рассказал о взаимоотношениях с Юлией Тимошенко.

Как сообщалось 20 ноября, Саакашвили обжалует решение о своем выдворение в Польшу.

8 ноября ГБР и Генпрокуратура допросили Саакашвили.

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