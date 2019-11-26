"Слуга" Бужанский потребовал снять неприкосновенность с Порошенко

Нардеп требует, чтобы генпрокурор составил и внес в ВР представление о снятии депутатской неприкосновенности с Порошенко.

Народный депутат от партии Слуга народа Максим Бужанский потребовал, чтобы генпрокурор Руслан Рябошапка внес представление в ВР о снятии неприкосновенности с экс-президента Петра Порошенко. Об этом он написал в Telegram.

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“Генеральный прокурор, у вас есть два дня на то, чтобы внести в парламент представление на снятии с Порошенко неприкосновенности. До вечера четверга. В таком случае в пятницу регламентный комитет, во вторник - голосование в зале“, - поставил условие депутат.

Обращение Бужанского Скриншот

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“Если Вы не сделает этого, Вы сознательно даете возможность Порошенко спрятаться за политическими акциями протеста, приуроченными к Нормандской Встрече. Таким образом, Вы официально подтверждаете, что играете с Порошенко в одной команде“ – подытожил он.

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Напомним, нардеп от Слуги народа обозвал родителей в одной из школ Днепра. Максим Бужанский эмоционально пообщался с гражданами в качестве их народного депутата по 25 округу в Днепре.

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