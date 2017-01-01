Богдан имеет влияние на нардепов и пользуется этим, - Поляков

Исключенный из “Слуги народа” депутат рассказал много интересного.

Бывший “слуга народа” Антон Поляков рассказал о том, что Богдан имеет колоссальное влияние на депутатов и пользуется этим.

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Об этом Поляков рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Поляков отметил, что Богдан ограничивает доступ к Владимиру Зеленскому.

Я думаю, Богдан так или иначе в силу своего положения и близости к президенту влияет на многих депутатов и пользуется этим сам. Он довольно-таки ... не то, что харизматичный. Но вы же видите, он такой человек, который в принципе не допускает к президенту никого. Он реально как бы всем приостанавливает дорогу к президенту, - сказал Поляков.

Он также отметил, что его позвали “на ковер” в Офис президента за то, что он не проголосовал за один из законопроектов. С ним провели разговор Богдан, Разумков, Арахамия и Корниенко.

Скажем так, Корниенко практически не говорил. Говорили больше других Богдан и Арахамия. Разумков пытался что-то сказать, но ... в общем неконструктивный был диалог, - отметил депутат.

Он также рассказал, что фактический стал причиной конфликта Богдана и спикера Рады Разумкова.

Он (Богдан, - ред.) начал предъявлять претензии Разумкову: Зачем ты отпустил его в учебный отпуск? Он сказал: А как же, он дал вызов, все, как положено - это по закону. Как это? Я не имею права по-другому поступить. А Богдан ему начал хамить. И Разумков то его поставил на место. А Разумков, вы же видите, он бы тоже человек, тоже лидер, тоже руководитель. И Разумков ему сказал, что, мол, легче. В таком плане. Дословно мне не передавали, - рассказал Поляков.

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Напомним, Скороход заявила, что 11 нардепов планируют выход из “Слуги народа”. При этом экс-”слуга” отказалась назвать фамилии.

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