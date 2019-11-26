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ГБР подготовило проект подозрения для депутата Федины

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Ей вменяют угрозы смертью президенту Зеленскому в связи с исполнением им его служебных обязанностей.
Депутат из фракции "Европейская Солидарность" София Федина
Депутат из фракции "Европейская Солидарность" София Федина
Фейсбук С.Федины

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Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) направили в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении действующему народному депутату из фракции “Европейская Солидарность“ Софии Федине и волонтерке Марусе Зверобой. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Как отмечают в ведомстве, основой для объявления о подозрении стало участие 26 октября 2019 года указанных гражданок в онлайн-трансляции на видео-хостинге YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой они выражали угрозы убийством, адресованные Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Эти действия в ГБР квалифицировали как угрозу убийством в отношении Президента Украины (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Напомним, ранее глава СБУ допустил, что дело Федины об угрозах Зеленскому может дойти до тюрьмы. Для этого достаточно, чтобы лингвистическая экспертиза подтвердила наличие угроз в словах депутата.

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Теги: Федина, Зеленский, ГПУ, ГБР, подозрение
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Комментариев (1)
ВасяизИваново    26.11.2019, 12:53
Оценка:  0
ВасяизИваново
Неужели у властей хватит смелости бросить эту Львовску шалашовку на нары - сомневаюсь!
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