Украина упростит получение справок о рождении и смерти для крымчан

Так намерены бороться за сохранение присутствия украинских граждан на оккупированном полуострове.

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Украина планирует максимально содействовать жителям Крыма в получении украинских свидетельств о рождении и смерти по упрощенной системе. Об этом заявила заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева в интервью РБК-Украина.

По ее словам, на данный момент документы о рождении или о смерти можно получить лишь через суд, что может быть проблемой для большинства людей. Поэтому новым правительством были достигнуты договоренности о внедрении административной процедуры для упрощения получения документов, нормативные акты которой уже разрабатываются.

Представим, что через год, пять или десять лет - никто не знает, когда дело дойдет до возвращения Крыма – Россия может начать говорить: так здесь ваших граждан уже не осталось. И Украина должна максимально содействовать тому, чтобы люди оставались с украинскими паспортами, - рассказала Ташева.

Напомним, в Конституции пропишут статус Меджлиса и Курултая. Но перед внесением этих изменений власть намерена провести коммуникацию с обществом.

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