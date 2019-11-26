Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Дело Иловайска” будет расследовать СБУ

Комментариев: 4
ГПУ передало дело на расследование в СБУ.
"Дело Иловайска" передали в СБУ
"Дело Иловайска" передали в СБУ
УНИАН

Военная прокуратура передала дело об “иловайской трагедии” для дальнейшего расследования в Службу безопасности Украины. 

Читай также: Шустер рассказал о том, что его преследовал Порошенко

Об этом передает УНН, ссылаясь на пресс-секретаря Главного военного прокурора Евгения Сливко.

Известно, что на данный момент объем материалов уголовного дела по Иловайску составляет более 1150 томов. Было решено засекретить более 550 томов, поэтому они имеют гриф “Секретно” и “Совершенно секретно”.

Читай также: Порошенко не явился в ГПУ на допрос по Иловайской трагедии

К слову, ранее генпрокурор Руслан Рябошапка сообщал, что 15 ноября по “делу Иловайска” должен был свидетельствовать пятый президент Петр Порошенко. По этому делу он проходит в качестве свидетеля. Но на допрос Порошенко не пришел.

Напомним, Муженко рассказал об Иловайской трагедии. В боях за освобождение Иловайска в 2014 году принимали участие в основном добровольческие подразделения.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Порошенко, Иловайск, дело, СБУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
DmitriyMakarov    26.11.2019, 14:14
Оценка:  -2
DmitriyMakarov
А что там секретного в половине томов? Факты порочащие ВСУ?
WTF2wtf    26.11.2019, 14:23
Оценка:  0
WTF2wtf
Само собой.
Это ведь ВСУ напали на россию, расстреляли со своей территории приграничные воинские части россии из РСЗО, перешли границу, захватили Ростовскую область и там расстреливали российских солдат ...
ВасяизИваново    26.11.2019, 13:12
Оценка:  -2
ВасяизИваново
Да, славные были деньки, Бандеро-нацистско-косилка хорошо поработала!
WTF2wtf    26.11.2019, 14:00
Оценка:  +2
WTF2wtf
Конченый фашист из раши радуется убийствам российскими оккупантами украинских солдат на украинской земле ...
Упоротое наци путинское
WTF2wtf    26.11.2019, 14:06
Оценка:  +1
WTF2wtf
Российские вояки резали пленных украинцев за то, чтобы так опустить Донбасс в российской оккупации???
Конченые ублюдки ...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь