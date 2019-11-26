“Дело Иловайска” будет расследовать СБУ

ГПУ передало дело на расследование в СБУ.

Военная прокуратура передала дело об “иловайской трагедии” для дальнейшего расследования в Службу безопасности Украины.

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Об этом передает УНН, ссылаясь на пресс-секретаря Главного военного прокурора Евгения Сливко.

Известно, что на данный момент объем материалов уголовного дела по Иловайску составляет более 1150 томов. Было решено засекретить более 550 томов, поэтому они имеют гриф “Секретно” и “Совершенно секретно”.

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К слову, ранее генпрокурор Руслан Рябошапка сообщал, что 15 ноября по “делу Иловайска” должен был свидетельствовать пятый президент Петр Порошенко. По этому делу он проходит в качестве свидетеля. Но на допрос Порошенко не пришел.

Напомним, Муженко рассказал об Иловайской трагедии. В боях за освобождение Иловайска в 2014 году принимали участие в основном добровольческие подразделения.

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