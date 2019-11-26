Свою причастность к правонарушениям парень не отрицает.

На кладбище под Винницей подросток разгромил два десятка надгробий

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На кладбище под Винницей подросток разгромил два десятка надгробий

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В Винницкой области задержали несовершеннолетнего злоумышленника, который на двух кладбищах повредил 15 надгробных плит. За совершение такого преступления парню грозит до трех лет лишения свободы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

В полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что в поселке Чечельник и селе Тартак неизвестные на кладбище повредили 15 надгробных плит.

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По словам начальника Чечельницкого отделения полиции Романа Басалыга, сотрудники полиции опросили местных жителей и установили причастного к совершению вандализма. Им оказался 15-летний житель поселка Чечельник.

Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой). За такое правонарушение предусмотрено наказание - до 3 лет лишения свободы.

Как сообщалось 31 октября, трое жителей Лисичанска получили по 4-5 лет тюрьмы за надругательство над могилами.

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