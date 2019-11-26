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На кладбище под Винницей подросток разгромил два десятка надгробий

Комментариев: 6
Свою причастность к правонарушениям парень не отрицает.
На кладбище под Винницей подросток разгромил два десятка надгробий
© vn.npu.gov.ua
Фото 1/4
  • Хулиганом оказался 15-летний парень
  • Хулиганом оказался 15-летний парень
  • Хулиганом оказался 15-летний парень
  • Хулиганом оказался 15-летний парень
На кладбище под Винницей подросток разгромил два десятка надгробий
Хулиганом оказался 15-летний парень
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В Винницкой области задержали несовершеннолетнего злоумышленника, который на двух кладбищах повредил 15 надгробных плит. За совершение такого преступления парню грозит до трех лет лишения свободы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

В полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что в поселке Чечельник и селе Тартак неизвестные на кладбище повредили 15 надгробных плит.

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По словам начальника Чечельницкого отделения полиции Романа Басалыга, сотрудники полиции опросили местных жителей и установили причастного к совершению вандализма. Им оказался 15-летний житель поселка Чечельник.

Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой). За такое правонарушение предусмотрено наказание - до 3 лет лишения свободы.

Как сообщалось 31 октября, трое жителей Лисичанска получили по 4-5 лет тюрьмы за надругательство над могилами.

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Теги: кладбище, Винницкая область, могилы, вандал
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Комментариев (6)
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GentleAngel    26.11.2019, 13:53
Оценка:  0
GentleAngel
Наша реальность: если бы это печальное событие произошло с могилами новых героев - комментариев было бы уже страниц на 5 (пять)..., а все начинается именно с такого.
GentleAngel    26.11.2019, 13:54
Оценка:  0
GentleAngel
Где общественный резонанс?
oltim24    26.11.2019, 13:47
Оценка:  0
oltim24
Отрубить руки и отпустить.
asfd0    26.11.2019, 13:45
Оценка:  -1
asfd0
На праздновании годовщины переворота-2014 много говорили о том, как сильно изменилась Украина и что люди уже никогда не будут прежними, как до майдана - таки ДА!
Real_B    26.11.2019, 13:34
Оценка:  -2
Real_B
Мне кажется, что этот парень хотел сразиться с мертвыми. А по итогу стал вандалом, который может умереть от чего угодно.
VSHIVANKA    26.11.2019, 13:18
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ЕСЛИ ОН АКТИВИСТ И ПАТРИОТ , ТО НИЧЕГО СТРАШНОГО....
ОНИЖЕДЕТИ !!!
СУГС !!!
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