"Вернуть что было, но можно больше": Зеленский рассказал, о чем говорил с Путиным

Президент Украины обсуждал с главой РФ возврат технического оснащения украинских кораблей и подписание газового контракта.

Президент рассказал, о чем говорил с Путиным Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с главой Эстонии Керсти Кальюлайд прокомментировал свой вчерашний разговор с Владимиром Путиным. Сначала президенты обсудили возвращение украинских кораблей домой.

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“По поводу вчерашнего разговора с президентом Российской Федерации по телефону. Мы обсудили.. Мы довольны, что вернулись украинские корабли сначала… Вы знаете, что также вернулись политзаключенные и моряки“ – отметил президент.

“Мы обсудили вопрос, что нет всего технического оснащения (на возвращенных кораблях – ред.). Мы проговорили с президентом, чтобы российская сторона вернула нам все, что было, но можно и больше“ – отметил Зеленский.

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“Что касается нормандского формата. Мы уважаем наших партнеров и поэтому тем этой встречи не обсуждали, так как они должны быть подняты среди 4 лидеров государств Германии, Франции, России и Украины. Поэтому этот диалог будет 9 декабря“ - продолжил Зеленский.

Также мы обсуждали завершение года и то, что нам необходимо договориться о подписании нового долгосрочного газового договора. Для нас это приоритет - завершил президент

На видео с 30 минуты

Ранее сообщалось о том, что Зеленский начал визит в Эстонию.

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