В Одессе горе-мать бросила малыша на копов и сбежала

Ребенка в квартире нашли патрульные.

Вчера, 25 ноября, в центре Одессы на улице Льва Толстого правоохранительные органы прибыли на вызов и увидели неадекватную женщину с ребенком.

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Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.

По предварительной информации, женщина сказала: “Мне не нужен этот ребенок!“, затем покинула квартиру и скрылась в неизвестном направлении, оставив в квартире годовалого ребенка.

Малыша увезли медики facebook.com/odesapolice

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Позже соседи рассказали, что горе-мать годовалого малыша наркозависимая и на тот момент находилась под действием наркотических веществ.

Отмечается, что малыша нашли среди горы хлама. В квартире царил беспорядок, повсюду были разбросаны вещи и гора немытой посуды.

В квартире был хаос facebook.com/odesapolice

На место событий вызвали медиков. Они увезли малыша на обследование. Горе-мать объявили в розыск.

Напомним, в Нежине отец пытался зарезать себя и 5-летнего сына. 24 ноября в Нежинский отдел полиции поступило сообщение о ранении пятилетнего ребенка его же отцом.

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