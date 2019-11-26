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Сенцов: Нормандский саммит – это ловушка для Зеленского

Комментариев: 9
Экс-узник Кремля опасается, что Зеленский может попасться на псевдо-миротворческую риторику Путина.
Сенцов: Нормандский саммит – это ловушка для Зеленского
Сенцов: Нормандский саммит – это ловушка для Зеленского
Фейсбук О.Сенцова

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Освобожденный узник Кремля Олег Сенцов считает, что запланированные на 9 декабря в Париже переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе будут для президента Украины Владимира Зеленского “ловушкой“, которая может привести к сдаче национальных интересов. Такое заявление Сенцов сделал 26 ноября в Страсбурге на утренней встрече с группой депутатов Европейского парламента, пишет Цензор.НЕТ.

Это будет ловушка для Зеленского, потому что благодаря своей миротворческой риторике Путин заводит его в ситуацию, из которой у него нет хорошего выхода. Зеленский хочет мира, говорит об этом и готов действовать. Путин же мира не хочет, к нему не готов, а лишь про это говорит, - отметил Сенцов.

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Кроме того, он считает, что европейские лидеры, уставшие от российско-украинского конфликта, будут рады любому примирению.

Но оно не возможно, пока российские войска находятся на Донбассе и в оккупированном Крыму. Сдавать свои позиции Путин не намерен. Он пытается довести ситуацию до того, чтобы произошли на Донбассе выборы под его контролем, чтобы этих сепаратистов можно было бы легитимизировать, - сказал Сенцов.

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Развивая свою мысль дальше, он утверждает, что после этих выборов Донбасс официально будет частью Украины, но на практике ничего не изменится.

Поэтому я не верю в эти переговоры. В лучшем случае они закончатся ничем, в худшей ситуации Зеленскому придется поступиться интересами Украины, чего ему украинцы не простят, - заключил Сенцов.

Напомним, Сенцов в Европарламенте заявил, что украинцы не хотят быть рабами Путина и жить как в РФ.

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Теги: Зеленский, Сенцов, нормандский формат, Путин, Донбасс, Россия
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Комментариев (9)
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Graddfeydd    26.11.2019, 13:52
Оценка:  -1
Graddfeydd
Всё правильно говорит.

Нетрудно догадаться, кто выйдет победителем в личном противостоянии клоун-КГБшник. Тем более, учитывая, что Макрон уже какое-то время откровенно льет воду на мельницу Москвы (расшатывая то же НАТО изнутри), а Меркель сидит на "Северных потоках".
asfd0    26.11.2019, 14:04
Оценка:  0
asfd0
На счёт мельницы и воды - все нормальные лидеры руководствуются национальными и экономическими интересами своих стран, их для этого народ выбрал, а стрелять себе в ногу на зло РФ это исключительно Ноу-Хау постмайдаунной Украины.
asfd0    26.11.2019, 13:49
Оценка:  0
asfd0
Шо то этот Спилберг в последнее время слишком много кудахтает, видимо сорос не такой жадный как петушенко.
Путин_xyйло    26.11.2019, 13:56
Оценка:  -1
Путин_xyйло
asfd0 Не хочешь чтоб кудахтали, не открывай клюв!
asfd0    26.11.2019, 13:59
Оценка:  0
asfd0
Это ты про себя что ли? Не возражаю.
GentleAngel    26.11.2019, 13:40
Оценка:  +3
GentleAngel
Будущий депутат Х созыва.
asfd0    26.11.2019, 13:50
Оценка:  0
asfd0
На Х** созыва.
dukeOd    26.11.2019, 13:37
Оценка:  -1
dukeOd
Иди нах...проплаченный упырь...
Тебе дибилу не мешало бы вспомнить,что нормандский формат . Это не только Путин и Зеленский..а и Франция с Германией..на кого ты тявкаешь сявка
Lyonya-Space    26.11.2019, 13:41
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Батенька, да Вы снова перепутали монитор с зеркалом!...
Или галоперидол сегодня пропустили?
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