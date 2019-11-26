Сенцов: Нормандский саммит – это ловушка для Зеленского

Экс-узник Кремля опасается, что Зеленский может попасться на псевдо-миротворческую риторику Путина.

Читай также: Зеленский высказался о развороте Украины в сторону России

Освобожденный узник Кремля Олег Сенцов считает, что запланированные на 9 декабря в Париже переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе будут для президента Украины Владимира Зеленского “ловушкой“, которая может привести к сдаче национальных интересов. Такое заявление Сенцов сделал 26 ноября в Страсбурге на утренней встрече с группой депутатов Европейского парламента, пишет Цензор.НЕТ.

Это будет ловушка для Зеленского, потому что благодаря своей миротворческой риторике Путин заводит его в ситуацию, из которой у него нет хорошего выхода. Зеленский хочет мира, говорит об этом и готов действовать. Путин же мира не хочет, к нему не готов, а лишь про это говорит, - отметил Сенцов.

Читай также: Нужно заканчивать эту войну - Зеленский

Кроме того, он считает, что европейские лидеры, уставшие от российско-украинского конфликта, будут рады любому примирению.

Но оно не возможно, пока российские войска находятся на Донбассе и в оккупированном Крыму. Сдавать свои позиции Путин не намерен. Он пытается довести ситуацию до того, чтобы произошли на Донбассе выборы под его контролем, чтобы этих сепаратистов можно было бы легитимизировать, - сказал Сенцов.

Читай также: Зеленский и Трюдо обсудили нормандский саммит

Развивая свою мысль дальше, он утверждает, что после этих выборов Донбасс официально будет частью Украины, но на практике ничего не изменится.

Поэтому я не верю в эти переговоры. В лучшем случае они закончатся ничем, в худшей ситуации Зеленскому придется поступиться интересами Украины, чего ему украинцы не простят, - заключил Сенцов.

Напомним, Сенцов в Европарламенте заявил, что украинцы не хотят быть рабами Путина и жить как в РФ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.