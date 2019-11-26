"Не олигарх, а бизнесмен": Глава СН о Коломойском

Глава партии СН Корниенко рассказал о том, что слово "олигарх слишком затасканное прессой".

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко высказался против клише “олигарх“ в лице Игоря Коломойского и других бизнесменов. Об этом он заявил в интервью Громадське.

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“Я вообще термин олигарх и в жизни не сильно использовал до политики. Я думаю, что этот термин слишком прессой “затаскан“, он не отражает того, что за этим термином стоит. Классически олигарх - это бизнесмен, который влияет на политику, и у него есть СМИ, есть определенная монополия. Если начинать раскладывать наших всех топ-бизнесменов, то окажется, что далеко не каждый подпадает под эти определения“ – отметил Кониенко.

По мнению Корниенко, Коломойского не стоит называть олигархом, так как это слово “несет эмоциональную окраску“.

Это бизнесмены. В этой стране, в этих условиях это бизнесмены, - подытожил Корниенко

Напомним, ранее Коломойский заявлял о том, что ему вернут ПриватБанк. Олигарх считает, что это произойдет в ближайшее время.

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