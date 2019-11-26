Украина скоро нас обгонит – Президент Эстонии о диджитализации

Эстония, которая долгое время была мировым лидером в сфере диджитализации, восхищена успехами Украины в этой сфере.

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд похвалила Украину за шаги, предпринятые в сфере диджитализации публичного сектора. Свое заявление она сделала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллинне.

Наша встреча была сосредоточена на диджитальних темах, где нас воспринимают как северную звезду. Но если смотреть на развитие Украины в этой сфере, скорее всего, Украина нас перегонит, - заявила Кальюлайд.

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По итогам встречи президенты подписали совместное заявление, в котором договорились активизировать сотрудничество в области электронного управления и диджитализации публичного сектора. Украина планирует использовать опыт Эстонии в этих сферах.

Кальюлайд также выразила надежду на дальнейшее сотрудничество двух стран в цифровой сфере.

Напомним, сегодня президент Зеленский находится с официальным визитом в Эстонии. В рамках визита помимо президента Эстонии Керсти Кальюлайд Зеленский планирует пообщаться со спикером местного парламента и премьер-министром.

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