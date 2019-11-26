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Украина скоро нас обгонит – Президент Эстонии о диджитализации

Комментариев: 7
Эстония, которая долгое время была мировым лидером в сфере диджитализации, восхищена успехами Украины в этой сфере.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
wikipedia.org

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд похвалила Украину за шаги, предпринятые в сфере диджитализации публичного сектора. Свое заявление она сделала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллинне.

Наша встреча была сосредоточена на диджитальних темах, где нас воспринимают как северную звезду. Но если смотреть на развитие Украины в этой сфере, скорее всего, Украина нас перегонит, - заявила Кальюлайд.

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По итогам встречи президенты подписали совместное заявление, в котором договорились активизировать сотрудничество в области электронного управления и диджитализации публичного сектора. Украина планирует использовать опыт Эстонии в этих сферах.

Кальюлайд также выразила надежду на дальнейшее сотрудничество двух стран в цифровой сфере.

Напомним, сегодня президент Зеленский находится с официальным визитом в Эстонии. В рамках визита помимо президента Эстонии Керсти Кальюлайд Зеленский планирует пообщаться со спикером местного парламента и премьер-министром.

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Теги: диджитализация, Эстония, президент
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Комментариев (7)
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xapi3mat    26.11.2019, 14:18
Оценка:  +1
xapi3mat
думаю обгонит во многом и многих, особенно недоымпэрию
Woodbrother    26.11.2019, 14:00
Оценка:  -1
Woodbrother
Обогнать Эстонию в этой сфере нереально . У них там все вопросы можно решить через ноутбук.
asfd0    26.11.2019, 14:12
Оценка:  -1
asfd0
Через что в эуроппе решаются вопросы мы в курсах ))))))
asfd0    26.11.2019, 14:12
Оценка:  -1
asfd0
Результат виден по Украине )))
asfd0    26.11.2019, 13:57
Оценка:  -1
asfd0
О Боже, не каждый день 3-й пол показывают по новостям.
Woodbrother    26.11.2019, 13:59
Оценка:  -1
Woodbrother
Шо, медведева у вас уже вырезали из эфира на вашей россии ?
asfd0    26.11.2019, 14:11
Оценка:  -1
asfd0
Про Россию не скажу, у меня в украине 50% ведущих TV ПиАрАссы, но это совсем не то, это же таким родился, а на вашей на канаде много наверное таких, как то ты сильно этой темой проникся.
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