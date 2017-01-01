Между родственниками возникла перепалка, которая закончилась поножовщиной.

Брат зарезал брата из-за пульта от телевизора в Одесской области Полиция

В Арцизском районе Одесской области брат зарезал брата из-за пульта для телевизора. Конфликт произошел во время застолья, сообщает полиция.

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От полученной травмы 41-летний потерпевший скончался на месте. Полицейским злоумышленник пояснил, что схватился за нож, не поделив с братом пульт от телевизора.

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“По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет“ - говорится в сообщении.

Брат зарезал брата из-за пульта от телевизора в Одесской области Полиция

Напомним, ранее иностранцы устроили драку с одесситами.

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