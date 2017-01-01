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Заммэру Славянска вручили подозрение в терроризме и сепаратизме

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Под его председательством на сессии горсовета в 2014 году было принято решение о проведении псефдореферендума.
Заммэру Славянска вручили подозрение
Заммэру Славянска вручили подозрение
ssu.gov.ua

Одному из заместителей мэра Славянска Донецкой области следователи СБУ сообщили о подозрении в терроризме и сепаратизме. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает пресс-служба СБУ.

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"Досудебное следствие установило, что в апреле 2014 года во время его председательства на сессии горсовета депутаты приняли решение о проведении псефдореферендума и назначении лидера одного из бандформирований председателем исполкома горсовета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый также "способствовал легализации" боевиков путем создания "народной дружины". Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным местной прессы, речь идет о Викторе Воропаеве, который в то время был заместителем Нели Штепы.

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Напомним, Штепу арестовали 13 июля 2014 года. Ее подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и в пособничестве сепаратистам.

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Теги: СБУ, сепаратизм, донбасс, Славянск, подозрения
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