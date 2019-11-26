Сенцову вручили Премию имени Сахарова

Церемония состоялась в зале Европейского парламента.

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Бывшему узнику Кремля украинскому режиссеру Олегу Сенцову лично вручили премию Европарламента имени Андрея Сахарова “За свободу мысли“. Церемония вручения состоялась во вторник во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге, пишет Укринформ.

Премию Сенцову присудили еще в прошлом году, но тогда ее не могли вручить, поскольку в тот момент украинец находился в российской тюрьме за свою проукраинскую позицию.

Я поздравляю украинского режиссера, писателя, которому в 2018 году присудили премию Андрея Сахарова... За свое мужество он заплатил очень большую цену, - сказал президент Европарламента Дэвид Сассоли.

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В своем ответном выступлении перед европарламентариями Сенцов отметил, что принимает эту премию не лично для себя, а для всех политических заключенных, удерживаемых в России и на оккупированном Донбассе, а также для активистов и военных, которые продолжают отстаивать интересы Украины.

Сейчас идет много разговоров о примирении с Россией, какие-то переговоры. Я не верю Путину и призываю вас не верить ему. Россияне обязательно обманут, они не хотят мира не Донбассе, они не хотят мира в Украине. Они хотят видеть Украину на коленях, - сказал он в своем выступлении.

Напомним, ранее сегодня Сенцов заявил, что нормандский саммит – это ловушка для Зеленского. Экс-узник Кремля опасается, что Зеленский может попасться на псевдо-миротворческую риторику Путина.

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