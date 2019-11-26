“Решили, что они боги”: Скороход заявила о расколе в Слуге народа

Анна Скороход снова сделала громкое заявление.

Экс-”слуга” Анна Скороход заявила, что руководство фракции решило, что они “боги”. Она также рассказала, что в Слуге народа сейчас раскол.

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Об этом Скороход рассказала в интервью Апострофу.

Нардеп несколько раз подчеркнула, что руководство разваливает фракцию. Именно поэтому она анонсировала выход сразу нескольких нардепов.

Они медленно, но уверенно, хотя, может, не медленно, разваливают фракцию. А, в принципе, там есть достаточно много думающих и умных людей, которые не согласны с теми решениями, которые принимаются, и я не удивлюсь, если скоро наши с Антоном (Антон Поляков - нардеп, которого ранее исключили из фракции СН, - ред.) ряды пополнятся, - сказала Скороход.

По ее словам, на момент исключения Скороход из фракции, существовало несколько групп влияния, которые вели между собой борьбу.

Сколько замов, столько и групп… Они нас поделили, по 15-17 человек в группе. Таким образом, они хотели, чтобы мы не общались между собой, но, наоборот, сделали только хуже. Потому что каждый кого-то из группы знает, и каждый с кем-то общается, и вся информация или все проблемы в той или иной группе, становятся, в итоге, известны всем, - добавила она.

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Напомним, Скороход заявила, что 11 нардепов планируют выход из “Слуги народа”. При этом экс-”слуга” отказалась назвать фамилии.

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