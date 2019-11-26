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“Решили, что они боги”: Скороход заявила о расколе в Слуге народа

Комментариев: 4
Анна Скороход снова сделала громкое заявление.
Анна Скороход
Анна Скороход
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Экс-”слуга” Анна Скороход заявила, что руководство фракции решило, что они “боги”. Она также рассказала, что в Слуге народа сейчас раскол.

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Об этом Скороход рассказала в интервью Апострофу.

Нардеп несколько раз подчеркнула, что руководство разваливает фракцию. Именно поэтому она анонсировала выход сразу нескольких нардепов.

Они медленно, но уверенно, хотя, может, не медленно, разваливают фракцию. А, в принципе, там есть достаточно много думающих и умных людей, которые не согласны с теми решениями, которые принимаются, и я не удивлюсь, если скоро наши с Антоном (Антон Поляков - нардеп, которого ранее исключили из фракции СН, - ред.) ряды пополнятся, - сказала Скороход.

По ее словам, на момент исключения Скороход из фракции, существовало несколько групп влияния, которые вели между собой борьбу.

Сколько замов, столько и групп… Они нас поделили, по 15-17 человек в группе. Таким образом, они хотели, чтобы мы не общались между собой, но, наоборот, сделали только хуже. Потому что каждый кого-то из группы знает, и каждый с кем-то общается, и вся информация или все проблемы в той или иной группе, становятся, в итоге, известны всем, - добавила она.

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Напомним, Скороход заявила, что 11 нардепов планируют выход из “Слуги народа”. При этом экс-”слуга” отказалась назвать фамилии.

 

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Теги: Скороход, развал, СН, фракция
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Комментариев (5)
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Бигсэм    26.11.2019, 15:52
Оценка:  0
Бигсэм
Это не партия, это кунсткамера.
Aлександр    26.11.2019, 15:23
Оценка:  0
Aлександр
Надо меньше красть!
T-REX2    26.11.2019, 15:08
Оценка:  -3
T-REX2
Курва
КимЧенПых    26.11.2019, 15:07
Оценка:  -1
КимЧенПых
харэ качать лодку
trgvm1    26.11.2019, 14:37
Оценка:  0
trgvm1
сучка и ее муж попались на воровстве и решили быстренько спастись в политике
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