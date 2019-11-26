Президент Эстонии назвала виновника войны на Донбассе
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В отношении войны на Донбассе нельзя говорить о наличии двух виновных сторон, поскольку Украина является жертвой российской агрессии. Об этом заявила Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллинне.
Мы не должны позволить международному сообществу забыть, что в этом конфликте нет двух виновных сторон. Мы имеем дело с агрессией, где одна сторона - агрессор, другая - жертва, - сказала президент Эстонии.
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Она призвала международное сообщество предпринять шаги в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
Кальюлайд также рассказала об итогах своего визита на Донбасс, заявив, что четко увидела, на чьей стороне люди.
После моего визита я могла говорить другим лидерам, что люди, которые пришли на контролируемые Украиной территории с другой стороны, боялись с нами общаться. Это показывает, что они пришли из среды, где царит страх. Меня сопровождал вице-премьер (Украины - ред.) – к нему люди тянулись, с ним общались. Это показывает четко, на чьей стороне в целом люди на Донбассе, - сказала глава Эстонии.
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд стала первым лидером иностранного государства, который посетил зону конфликта на Донбассе. Ее визит состоялся в мае 2018 года.
Комментарий о войне на Донбассе с 7:25:
Напомним, сегодня президент Зеленский находится с официальным визитом в Эстонии. В рамках визита помимо президента Эстонии Керсти Кальюлайд Зеленский планирует пообщаться со спикером местного парламента и премьер-министром.
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нах ты юбку сняло, быдло ольгинское?
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И как это оправдывает эту путинскую войну против Украины??????????
ПОЛЬША , ЛИТВА , РОССИЯ , ГЕРМАНИЯ , США ....
НЕРАБЫ ХУЛЕ......)))
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тупая шавка оккупантов на бюджете ...
Путинский бот ведь обязан быть упоротым дебилом ...