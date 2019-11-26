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Президент Эстонии назвала виновника войны на Донбассе

Комментариев: 20
В этом конфликте нет солидарной ответственности двух сторон.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
wikimedia

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В отношении войны на Донбассе нельзя говорить о наличии двух виновных сторон, поскольку Украина является жертвой российской агрессии. Об этом заявила Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллинне.

Мы не должны позволить международному сообществу забыть, что в этом конфликте нет двух виновных сторон. Мы имеем дело с агрессией, где одна сторона - агрессор, другая - жертва, - сказала президент Эстонии.

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Она призвала международное сообщество предпринять шаги в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Кальюлайд также рассказала об итогах своего визита на Донбасс, заявив, что четко увидела, на чьей стороне люди.

После моего визита я могла говорить другим лидерам, что люди, которые пришли на контролируемые Украиной территории с другой стороны, боялись с нами общаться. Это показывает, что они пришли из среды, где царит страх. Меня сопровождал вице-премьер (Украины - ред.) – к нему люди тянулись, с ним общались. Это показывает четко, на чьей стороне в целом люди на Донбассе, - сказала глава Эстонии.

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд стала первым лидером иностранного государства, который посетил зону конфликта на Донбассе. Ее визит состоялся в мае 2018 года.

Комментарий о войне на Донбассе с 7:25:

Напомним, сегодня президент Зеленский находится с официальным визитом в Эстонии. В рамках визита помимо президента Эстонии Керсти Кальюлайд Зеленский планирует пообщаться со спикером местного парламента и премьер-министром.

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Теги: президент, Эстония, конфликт на Донбассе, Россия
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Комментариев (21)
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Sancho-s    26.11.2019, 15:39
Оценка:  -3
Sancho-s
Самое мерзкое, что это нужно ему объяснять...(((
WTF2_eбy_в_рот    26.11.2019, 15:51
Оценка:  -1
WTF2_eбy_в_рот
потому что высе знают, что такое Россия, и никто-что такое срагулия!
dimasvetik    26.11.2019, 15:36
Оценка:  0
dimasvetik
почему мои коменты адресованые ватникам! удаляют???
Бигсэм    26.11.2019, 15:28
Оценка:  -4
Бигсэм
Президент Эстонии!!! Сильно смахивает на старшего помощника младшего дворника.
WTF2_eбy_в_рот    26.11.2019, 15:20
Оценка:  -3
WTF2_eбy_в_рот
кого eбет мнение лабусов в мире? давно хyй на них лежит со всех сторон. пердануть что-нибудь eбнутое, и никто кроме таких же обмылков не заметит. погуглил-никто нигде, кроме срагулей, доже не заметил ее высера)))))))))
FPN    26.11.2019, 15:17
Оценка:  -3
FPN
А СКОЛЬКО СЕРИЙ У ФИЛЬМА "ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ"?????!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
WTF2wtf    26.11.2019, 15:20
Оценка:  +2
WTF2wtf
VSHIVANKA,
нах ты юбку сняло, быдло ольгинское?
Скачи дальше
WTF2_eбy_в_рот    26.11.2019, 15:23
Оценка:  -3
WTF2_eбy_в_рот
дырявый, eбло раскрыл? засунь хyй на место!!!!! пидaркам галицайским слова не давали!!!)))))))
asfd0    26.11.2019, 15:08
Оценка:  -5
asfd0
"люди .... с другой стороны, боялись с нами общаться" - они побоялись общаться со шпротами.
T-REX2    26.11.2019, 15:13
Оценка:  -4
T-REX2
Они уже давно делают шпроты на ж и д к о м дыме,которых употреблять в пищу в нельзя
WTF2wtf    26.11.2019, 15:17
Оценка:  +2
WTF2wtf
А если покупать оригинал, а не российские поделки?
И как это оправдывает эту путинскую войну против Украины??????????
WTF2_eбy_в_рот    26.11.2019, 15:29
Оценка:  -3
WTF2_eбy_в_рот
ты покупать? у тебя инет только на работе, нищеброд! оттуда и срешь за 5 копеек)))))))))
VSHIVANKA    26.11.2019, 14:59
Оценка:  -5
VSHIVANKA
ЩЕНЕВМЕРЛОВКУ ИМЕЛИ И ИМЕЮТ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА....
ПОЛЬША , ЛИТВА , РОССИЯ , ГЕРМАНИЯ , США ....
НЕРАБЫ ХУЛЕ......)))
WTF2wtf    26.11.2019, 15:03
Оценка:  +2
WTF2wtf
Быдло ольгинское,
скачи дальше,
тупая шавка оккупантов на бюджете ...
WTF2_eбy_в_рот    26.11.2019, 15:27
Оценка:  -4
WTF2_eбy_в_рот
папское гавнище, скакать-ваше изобретение, вот и ебашь! и еще приседай и дрочи-наeбешься и натанцуешься, уeбище срагульское!))))))))
WTF2wtf    26.11.2019, 14:50
Оценка:  +4
WTF2wtf
Ну это и так всем понятно - не Украина ведь на россию напала
Хулиганка*    26.11.2019, 14:47
Оценка:  -8
Хулиганка*
Да уж... пока до эстонцев дошло, то старая Европа свое отношение к этому вопросу изменила...
ira0957    26.11.2019, 14:39
Оценка:  -7
ira0957
Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины"
zheka-yakob    26.11.2019, 14:45
Оценка:  -7
zheka-yakob
К сожалению их задержали и выписали протоколы об административном правонарушении.
WTF2wtf    26.11.2019, 14:51
Оценка:  +4
WTF2wtf
ДядяИра, а море в Таганрог вернулось уже?
Путинский бот ведь обязан быть упоротым дебилом ...
colavova    26.11.2019, 14:52
Оценка:  +5
colavova
сливной бачок в комплект не входил?
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