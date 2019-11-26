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Под Киевом двое пьяных мужчин пробили колеса 20 авто

Комментариев: 2
Инцидент произошел в поселке Коцюбинское.
Причина ярости подозреваемых — недостаток алкоголя
Причина ярости подозреваемых — недостаток алкоголя
kiev.informator.ua

В поселке Коцюбинское Ирпенского района Киевской области за один вечер от рук хулиганов пострадали 20 автомобилей. 

Об этом сообщает “Информатор“.

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“46-летний мужчина и его 23-летний знакомый изрядно выпили, но им этого показалось мало. Они пошли в ближайший магазин, где им отказали в продаже. Тогда те выломали двери закрытого супермаркета, но ничего не украли. Вместо этого агрессивные друзья направились на парковку, где порезали колеса 9 автомобилям, а по пути домой повредили еще 11 транспортных средств“, - говорится в сообщении.

На утро буйных мужчин ждало не только похмелье, но и гости из полиции. Их подозревают в уголовном преступлении по статье 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось, в марте житель Берегово повредил ножом 14 авто и ранил соседа.

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Теги: колеса, авто, нож, Киевская область
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Комментариев (2)
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Люблю_Украину    26.11.2019, 15:50
Оценка:  0
Люблю_Украину
в целом их можно пустить на переработку, из таких знатных "ганdонов" можно сделать много новых покрышек)
Sancho-s    26.11.2019, 15:38
Оценка:  0
Sancho-s
80 новых резин, в среднем по 2000 грн каждая...
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