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Омелян о "Джокере" и "Темном рыцаре": Работают в интересах РФ

Комментариев: 6
Экс-министр прокомментировал скандальные каналы.
Владимир Омелян
Владимир Омелян
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Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян уверен, что Telegram-каналы “Темный рыцарь“, “Белый рыцарь“ и “Джокер“ работают в интересах России, их целью является подрыв украинской государственности.

Об этом экс-министр рассказал в эфире Обозревателя.

Канал “Темный рыцарь“, на которого я подписан, опубликовал информацию о появлении “Белого рыцаря“ с некоторым возмущением – боится, что лавры сенсаций придется с кем-то делить. Для меня все эти рыцари и Джокеры... Помните, в 2014-15 году был такой “Сэр 3-м“, который был очень известен в Facebook. Никто не знал, кто он такой, но он сливал кучу сенсаций, потом псевдосенсаций в публичное пространство, называл фамилии. Вокруг этого было очень много деструктивных вещей для страны, - сказал Омелян.

Экс-чиновник не смог ответить точно, являются ли сенсационные “сливы” информации позитивным явлением для общества и государства.

С одной стороны, очень хорошо, что есть такие утечки непубличной информации в публичное пространство. С другой стороны, это плохо для страны, потому что люди, которые и так слабо верят в государственные институты, полностью перестают в них верить. Фактически, это подрывает саму основу государственности. Возможно, в этом и состоит глобальный план - не в сегодняшних сенсациях, а в реальной ситуации, что Украина должна прекратить свое существование, - добавил он.

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Кроме того, Омелян четко ответил на вопрос о том, кто является заинтересованным в “сливе” конфиденциальной информации.

Россия - это очевидно. Россия планирует не на один год, а на 5-10-15 лет вперед. В российском варианте людей часто используют втемную. Они даже не знают, что они делают, но они делают это искренне, развенчивая кого-то, выкладывая сенсации. А потом оказывается, что это была шахматная доска где-то далеко в Кремле, и он поставил фигурку именно на то место, куда хотел Кремль, - сказал он.

Между тем, Омелян затруднился назвать конкретные фамилии информаторов так называемого “Джокера” или “Темного рыцаря”.

Напомним, Арахамия сделал заявление Джокере и сказал, что должен ему бутылку. Арахамия уверен, что Джокер знает намного больше, чем он сам.

 

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Теги: Омелян, Джокер, Темный рыцарь
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Комментариев (6)
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Coюзник    26.11.2019, 15:35
Оценка:  -2
Coюзник
В плане информационной войны Украина реально отстает от России ... но последние события с "мером Горловки" не могут не радовать ...
Coюзник    26.11.2019, 15:37
Оценка:  -2
Coюзник
Вы только представьте что сейчас все "меры" на окупированной территории проходят через "подвалы" отморозков
VSHIVANKA    26.11.2019, 15:18
Оценка:  0
VSHIVANKA
А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ РОССИЯ ПОКАЗАЛА АМЕРИКАНЦАМ ГИПЕРЗВУКОВОЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС " АВАНГАРД ' , КОТОРЫЙ ВСТАНЕТ НА ВООРУЖЕНИЕ УЖЕ В ДЕКАБРЕ....
В ОТВЕТ НА ЭТУ ВЫХОДКУ РОССИИ , НА САМОЙ СИЛЬНОЙ АРМИИ КОНТИНЕНТА ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПОСТАВИТЬ ВТОРОЙ РЯД КРОЛЯЧЕЙ СЕТКИ И ПОДПЕРЕТЬ ЕГО ПАЛКАМИ !!!
СУГС !!!
Антибес    26.11.2019, 15:07
Оценка:  +1
Антибес
Младшему ефрейтору ФСБ Омеляну конечно виднее кто работает в интересах РФ.)))))
zadneprohodchik    26.11.2019, 15:03
Оценка:  +4
zadneprohodchik
Лох где гиперлуп?
VSHIVANKA    26.11.2019, 15:01
Оценка:  +3
VSHIVANKA
НУ НАКОНЕЦ-ТО !!!
РАЗРОДИЛИСЬ !!!
ЧТО-ТО ДОЛГО ДУМАЛИ.....)))
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